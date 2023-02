Andrijana je preuzela vodstvo: Goste nije oduševilo predjelo, a najviše kritika imala je Danijela

Studentica i volonterka Andrijana Prug otvorila je pretposljednji dan makarskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. U njezine Igrane stigli su Marin, Marela, Darijo i Danijela. Ova 26-godišnjakinja ljubav prema kuhanju naslijedila je od svoje majke, a budući da uz kuhanje obožava i tradiciju svog mjesta - gostima je poslužila tradicionalnu večeru. Za svoj jelovnik i atmosferu Andrijana je dobila 37 bodova te je time prešla u ovotjedno vodstvo. Kandidate je oduševila desertom, ali i atmosferom, a najmanje se ekipi svidjelo predjelo.

Foto: RTL

Andrijana u slobodno vrijeme voli fotografirati krajolik svog sela, a bavi se i volontiranjem u Crvenom križu. Kolege volonteri zovu ju Prugica, a ispričali su i kako je Andrijana osvojila nagradu sa svojim timom, koji je 2021. godine prozvan volonterima godine.

Andrijana je pripravu večere započela glavnim jelom. Na popisu njezinih namirnica našli su se lignje, raštika, šampinjoni, riža, kukuruzna krupica, čokolada i vrhnje za šlag. Od namirnica je satkala jelovnik koji su činili predjelo Moderno zelenilo, glavno jelo naziva Lignje za gospodski način te desert kojem je nadjenula ime Bijelo-crni slatkiš.

Foto: RTL

Nakon što je Andrijana pripremila svoja jela, okrenula se dekoraciji stola, a ekipa se u kombiju našla pa zaputila u Igrane. Kandidati su odmah pretpostavili da će večera biti u kući, a u njoj je Andrijana lijepo dekorirala stol.

- Baš se uklopila, baš je super - ispričao je Darijo, a s njim se složio i Marin.

Tijekom vožnje ekipa je razgovarala i o samom jelovniku pa se Danijela povjerila ekipi:

- Ja se od ribe nikad ne najedem.

Kako god bilo, ekipa je ubrzo stigla u Igrane, a pred svojim domom dočekala ih je domaćica s aperitivom.

Foto: RTL

- Vidno je bila pod stresom, bilo joj je svega dosta - komentirala je Danijela Andrijanino ponašanje na samom aperitivu. Svima je mlada domaćica poslužila višnjevaču, a potom je ekipa sjela na predjelo - rižoto i pohanu raštiku. Moderno zelenilo poslužila im je na svojoj i majčinoj doti (mirazu), a ekipu je to dirnulo.

Foto: Barbara Marinović

- Vučem traume iz djetinjstva, ja to nemam, ne mogu to servirati kući, a možda bih to htjela - komentirala je Danijela o Andrijaninom mirazu. Iako je raznježila ekipu, Andrijana nije ekipu impresionirala svojim jelom.

- Falilo mi je okusa - ispričala je Marela.

- Obožavam raštiku, fino ju je napravila - komentirao je, s druge strane, Marin. Predjelo je podijelilo ekipu, a onda je na stol stiglo

glavno jelo.

Lignje na gospodski način Andrijana je poslužila kao glavno jelo, a Marelu se odmah dojmila količina posluženog jela.

- Boja i izgled jela su mi izgledali super - komentirala je Marela. Složio se i Darijo, a zanimalo ga je i otkud joj lignje.

Foto: RTL

- Lignje u toću s prošekom, ugodno sam iznenađen i okusima - komentirao je Marin glavno jelo. Uz dvosmislene šale ekipa se zabavila uz blagovanje glavnog jela.

- Međusobna podbadanja su naše šale, no ništa tu nije zlonamjerno - otkrio je Marin o šalama ekipe.

Foto: RTL

- Ako je već htjela da prošek bude izražen, nije ga trebala toliko kuhati jer je ispario - rekla je o samom glavnom jelu Danijela, a složila se i Marela.

- Pura mi je bila vodena, nije bila začinjena - dodala je ugostiteljica.

- Andrijana je podbacila, htjela je pokazati tradiciju, ali je podbacila. Što se karaktera tiče, super se uklopila, ali iskustvo čini puno toga u životu - zaključila je Danijela nakon glavnog jela.

Desert Bijelo-crni slatkiš stigao je potom na stol, a svih je odmah oduševila kremoznost torte.

Foto: RTL

- Sama torta izgleda odlično - komentirao je Marin.

- Desert mi je bio odličan, krema je bila super, kolač je bio odličan, izgledao je lijep - pohvalila je Danijela desert. Darijo je također kolačem bio oduševljen, a Marela je zahvaljujući kremi konačno bila potpuno zadovoljna desertom.

Foto: RTL

Nakon što su večerali, kandidatima je Andrijana poslužila prigodne poklone iz svojih Igrana, a za njih je također dobila pohvale od ekipe. Komplimenti su stigli i na račun atmosfere, a potom je stiglo i glazbeno iznenađenje, gospodin Dragan Petrović Gaga je, nakon Marinove, stigao zapjevati i na Andrijaninoj večeri. Kandidate se najviše dojmio desert, a potom i atmosfera, a za večeru koju je upriličila dobila je 37 bodova! Deset bodova udijelili su joj Darijo i Marela, Marin je Andrijani dao devet, a osam bodova dala joj je Danijela, Andrijana je tako prešla u ovotjedno vodstvo.

Foto: RTL

