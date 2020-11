Andrijana stvara probleme na Farmi: 'Nonšalancija me izjeda'

Katarina je priznala kako su ona i Maja poprilično ozbiljno shvatile zadatak te su se najviše uzrujale da zbog Andrijaninog nesudjelovanja neće stići završiti na vrijeme

<p>Na farmu je stigao mentor<strong> Jure </strong>i farmerima objasnio što ih čeka u narednom tjednu. Podijelio ih je u dva tima te kazao kako će jedan tim biti zadužen za izradu izvidnice u vinogradu, a to će radit<strong>i Tomislav, Prince, Sanja, Zdenka, Dora</strong> i <strong>Josip,</strong> dok će drugi tim, kojeg čine <strong>Maja, Silvio, Saša, Katarina, Stjepan, </strong>i <strong>Andrijana</strong>, biti zaduženi za izgradnju sjenice od trstike na plaži. </p><p>- Mi u timu imamo manju kombinaciju za konflikt nego što će oni imati u drugom timu. Josip je tamo, a on voli konflikte - kazala je. </p><p>Katarina te dodala kako vidi farmere iz svog tima: ''Silvio je inercija, Stjepan je umjetnik, Sali fali Tomo za bolju realizaciju stvari… ovako nećemo daleko dogurati.</p><p>Čini se kako će tim sjenica imati puno problema s realizacijom zadatka, a već prvog dana problem im stvara Andrijana, koja kaže kako nije za takve zadatke te se ponudila da bude u kuhinji i pripremi topli obrok za farmere. Andrijanin stav prema zadatku posebno je nanervirao Maju.</p><p>- Kad sam skužila da se mi tučemo kao majmuni i da nam fali jedna osoba u cijelom tom procesu, bilo mi je kao ono – pa zašto? - uzrujana je bila Maja te dodala: 'Nije mi problem prihvatiti da netko nešto ne može, nego kad vidim tu neku nonšalanciju, mene to izjeda!'</p><p>Katarina je priznala kako su ona i Maja poprilično ozbiljno shvatile zadatak te su se najviše uzrujale da zbog Andrijaninog nesudjelovanja neće stići završiti na vrijeme.</p><p>- Nije ona loša zbog toga, jednostavno nije za fizički rad, ona je za kuhinju, sama je sebi odredila svoj dijapazon aktivnosti. Neće ona puno razmišljati, samo će se maknut - izjavila je Katarina, a Andrijana je objasnila svoje viđenje situacije: 'Osjećala sam se tog momenta kao da ja nisam korisna, da ničemu ne pridonosim. Nije svatko za sve!'</p>