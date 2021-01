Bivša kandidatkinja realityja 'Big Brother' i 'Gospodin Savršeni', glazbenica Alena Nezirević (34), poznatija kao Anezi, u razgovoru za Zagreb.info je, među ostalim, progovorila o majčinstvu.

- Počela sam razmišljati o majčinstvu u kontekstu toga da me sada zanimaju veze koje imaju emocionalnu osnovu. Ali najiskrenije, ja nikad nisam željela biti majka prije 37-40 godine, to su moje želje, ali još imam vremena, 34 su mi godine. Bilo je tu lijepih veza i odnosa, ali one su uvijek završavale jer nije bilo dovoljne emocije ili kemije koja se brzo istrošila i ruku na srce nije baš čestito priznati, ali kao svaka prava alfa ženka bila sam nekad i žderačica muškaraca s kojima me sama pomisao da imam bebu užasavala. Nije baš na čast priznati, ali bilo je tako. Ali sada sam spremna. Između ostalog, ova godina mi je donijela toliko lijepog da sam spremna napokon zavoljeti nekog bez rezerve i vidjet ćemo možda se pojavi taj netko - ispričala je.

Evo što smatra svojim najvećim uspjehom.

- Vrlo jednostavno - definitivno to što živim ljubav. Uvijek se vodim emocijama i čistoćom ljubavi da što volim da ću to i izabrati, ali i iskrenošću, poštenjem, moralnim vrijednostima i integritetom. S druge strane, izbjegavam da osjetim u sebi poriv frustracije, zavisti, ljubomore, osvetoljubivosti. Ako netko misli da je to lako i da to nije uspjeh, neka proba. To je konstantni izazov i potreban je rad na sebi za tako nešto i na to sam iznimno ponosna jer nije lako doći do tog stupnja. Previše je izazova di možeš svašta loše napraviti da dođeš do nekog cilja, međutim moj je uspjeh to što živim kako živim i zato sam sretna - objasnila je.

Otkrila je što bi još voljela ostvariti u ovoj godini.

- Moje želje nisu nikad materijalne, čak i da sam milijunaš moj se život ne bi previše promijenio jer imam sve što želim imati sada. Možda bi bio samo veći stan, bolji auto, ali ništa spektakularno, više putovanja. Ono što si želim je u novoj godini puno učiti. Imam za naučiti njemački jezik, dosta ga razumijem, ali želim snimati na njemačkom jeziku, imam neke projekte. Učiti stvari u vezi muzike da to ne ostane na sferi pjevačice već da jednog dana budem solidan, prosječan muzičar - rekla je, a potom zaključila:

- Konkretno želje, pa za sada bi kroz pet godina voljela da barem par puta godišnje 500 do 2.000 ljudi izdvoji svoje vrijeme, da me toliko poštuje i cijeni, svoj novac za neki moj koncert. I kroz pet godina bi bilo vrijeme ostvariti se kao majka, da li kroz biološko ili posvojeno dijete, to mi je svejedno.