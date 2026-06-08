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MNOGIMA OMILJENA SERIJA

Angela iz serije 'The Office' je otkrila svoju omiljenu scenu

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Angela iz serije 'The Office' je otkrila svoju omiljenu scenu
Foto: screenshot/Youtube

Mnogi imaju svoju omiljenu epizodu ove serije, ali i onu koja u njima izaziva najviše srama i neugode. Angela Kinsey, koju je publika upoznala kao Angelu Martin, kao iz topa je ispalila svoju omiljenu scenu iz serije

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Američka verzija serije 'The Office' ('U uredu') već godinama uživa kultni status. Završna sezona emitirana je prije više od 10 godina, a dolaskom na Netflix je mnogima postala jedna od omiljenih za 'bingeanje'. I dok mnogi imaju svoje omiljene epizode, pa i one koje u njima izazivaju najviše neugode i srama, nedavno je Angela Kisney, poznatija kao Angela Martin iz serije, otkrila koji je njen omiljeni trenutak iz serije. 

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A pitanje nije bilo teško, dapače, Angela nije trebala dugo razmišljati o tome.  

Foto: screenshot/Youtube

- Kada bacim mačku u strop. Iz epizode 'Stress Relief' - odgovorila je pa podsjetila sve na radnju te scene koju je obilježila njena rečenica: 'Spasi Bandita!' 

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- Dwight odluči da će nas sve u uredu naučiti kako se ponašati kad izbije požar, i to tako da nas zaključa u uredu tijekom požara. I trebala sam baciti mačku Bandita u strop. Oscar je već u stropu među instalacijama i pitam ga da me povuće sa sobom, no on to odbije i kaže da sam preteška. Cijeli taj dio je kao prekrasan ples između svih nas, to mi je jedna od najdražih uspomena - objasnila je za People

Serija se emitirala od 2005. do 2013. godine, a osim Kinsey, u njoj su glumili Steve Carrell, Melora Hardin, Jenna Fischer, John Krasinski, Rashida Jones, Ed Helms... Kinsey je ranije otkrila kako neki od njih imaju zajedničku grupu za dopisivanje koju su nazvali 'Office Peeps'. 

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- Zanimljivo, ali Rainn Wilson se najviše javlja, što je jako slatko. Nitko nije naporan, ali Creed zna ni od kud samo nešto poslati, mislim da to odgovara njegovom karakteru - rekla je tada kroz smijeh. 

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