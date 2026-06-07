Nova ekranizacija Cobenove knjige stiže na Netflix: 'Serija će uglavnom biti vjerna romanu'

Harlan Coben postao je jedno od najpopularnijih imena na svijetu kad su u pitanju ekranizacije kriminalističkih triler serija na streamingu. Napisao je nekoliko romana koji su adaptirani u serije na nekim od najvećih streaming servisa na svijetu, kao što su Netflix, Paramount Plus, pa čak i Prime Video. Doduše, jedina zamjerka mogla bi biti ta da, kad pogledate jednu njegovu seriju, imate osjećaj kao da ste pogledali sve.

Ovo je prvi američki projekt koji Netflix radi prema njegovoj knjizi, nakon velikog uspjeha britanskih i poljskih adaptacija poput “Fool Me Once” i “Missing You”. Za Cobena je zasad bila pomalo mirna godina jer je njegov najveći projekt premijerno prikazan početkom godine, “Run Away”, u kojem glavnu ulogu ima James Nesbitt.

Sljedeća na listi je Cobenova ekranizacija “I Will Find You”. Serija od osam epizoda stiže 18. lipnja na Netflix. Brad Anderson, Maja Vrvilo, Adam Davidson i Maggie Kelly angažirani su za režiju. Među producentima su Bryan Wynbrandt, Steven Lilien, John Weber, Brad Anderson, John G. Lenic i Heather Mitchell.

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“I Will Find You” prati nevinog oca koji nepravedno služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubojstva sina, ali sve se mijenja jednog dana kada dobije dokaz da je možda još živ. U jednoj od glavnih uloga glumi Sam Worthington, zvijezda najpoznatija po ulozi Jakea Sullyja u trilogiji “Avatar” Jamesa Camerona. Uz njega tu je i Britt Lower, poznata po ulozi Helly u seriji “Severance”.

- Obožavatelji knjige bit će sretni jer će adaptacija uglavnom biti vjerna romanu - rekao je Harlan Coben za The Hollywood Reporter uoči početka snimanja.