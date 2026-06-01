Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 naslova koji osvajaju gledatelje

Admiral

Netflix i ovaj tjedan donosi bogatu ponudu filmova i serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove u Hrvatskoj. Pogledajte tko prednjači na listama i što ne smijete propustiti!

1. Ladies First, IMDB: 5.8/10

Ova duhovita romantična komedija prati arogantnog, ali šarmantnog ženskaroša kojem se život iz temelja mijenja kad se probudi u paralelnom svijetu kojim vladaju žene. U glavnim ulogama briljiraju Sacha Baron Cohen i Rosamund Pike, a režiju potpisuje Thea Sharrock. (SAD, 2026., Komedija, Rom Com)

2. The Crash, IMDB: 6.6/10

Nakon što tinejdžerica autom udari u zgradu i pogine njezin dečko i njegov prijatelj, ono što se čini kao tragična nesreća pretvara se u slučaj ubojstva. Ovaj britanski dokumentarac donosi napetu istragu i iznenađujuće obrte. (UK, 2026., Dokumentarni)

3. Swapped, IMDB: 7.3/10

U animiranom kraljevstvu životinja, malen šumski stvor i kraljevska ptica neočekivano zamijene tijela. Prisiljeni surađivati, kreću na divlju avanturu kroz Dolinu, učeći o međusobnom razumijevanju. Glasove posuđuju Michael B. Jordan i Juno Temple. (SAD, 2026., Animacija)

4. Gladiator II, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 78%

Godinama nakon smrti legendarnog Maksima, Lucius je prisiljen boriti se u Koloseju dok Rim vodi okrutna vlast. Ova povijesna akcijska drama Ridleya Scotta donosi spektakularne scene borbe i povratak rimskih intriga. U glavnim ulogama su Paul Mescal i Denzel Washington. (SAD, 2024., Povijesni spektakl)

5. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru i Lucy proširuju obitelj s novim članom, Gru Jr.-om, koji stalno zadaje glavobolje tati. Istovremeno, pojavljuje se novi negativac Maxime Le Mal i njegova opasna djevojka Valentina, pa cijela obitelj mora pobjeći. (SAD, 2024., Animacija, Obiteljski)

6. Apex, IMDB: 6.1/10

Žena koja tuguje zbog gubitka kreće na solo avanturu u australskoj divljini, ali ubrzo postaje plijen manipulativnog ubojice. Charlize Theron u napetom trileru preživljavanja. (SAD, 2026., Triler, Survival)

7. Untold UK: Vinnie Jones, IMDB: 7.1/10

Dokumentarni film o usponu, padu i povratku Vinnieja Jonesa, jednog od najpoznatijih britanskih nogometnih 'zločestih dečki', koji je postao FA Cup pobjednik. (UK, 2026., Dokumentarni, Nogomet)

8. In Her Shoes, IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 74%

Komedija o dvije sestre suprotnih karaktera koje nakon obiteljskih trzavica otkrivaju tajne o svojoj prošlosti i obitelji. Glavne uloge tumače Cameron Diaz i Toni Collette. (SAD, 2005., Komedija, Rom Com)

9. Guess Who, IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 41%

Komedija o napetim obiteljskim upoznavanjima i predrasudama kada Afroamerikanka dovodi zaručnika kući. U glavnim ulogama su Bernie Mac i Ashton Kutcher. (SAD, 2005., Komedija, Rom Com)

10. Emi Martínez: The Kid Who Stops Time, IMDB: 5.7/10

Inspirativni dokumentarac o argentinskom nogometnom junaku Emiliano Martinezu, čija je priča ispričana kroz animirane sekvence, arhivske snimke i intervjue s obitelji i prijateljima. (Argentina, 2026., Dokumentarni, Nogomet)

