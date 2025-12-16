Angelina Jolie pokazala ožiljke od mastektomije: 'Odluka nije bila laka, ali sam jako sretna'

Angelina Jolie ponovno je otvoreno progovorila o preventivnoj dvostrukoj mastektomiji koju je napravila 2013. godine, nakon što je doznala da nosi genetsku mutaciju koja znatno povećava rizik od razvoja raka dojke. Glumica je tada javno podijelila svoje iskustvo kako bi potaknula svijest o važnosti informiranih zdravstvenih odluka.

U razgovoru za Time France, Jolie je objasnila zašto je sada odlučila podijeliti svoj put i iskustvo s javnošću.

- Htjela sam ovo napisati kako bih rekla drugim ženama da odluka o mastektomiji nije bila laka, ali to je odluka zbog koje sam jako sretna. Moje šanse da dobijem rak dojke pale su s 87 posto na manje od 5 posto. Sada mogu svojoj djeci reći da se ne moraju bojati da će me izgubiti zbog raka dojke.

Jolie je pritom naglasila da svaka žena mora imati pravo samostalno odlučivati o svom tijelu, ali i pristup ključnim informacijama koje omogućuju donošenje takvih odluka.

- Svaka žena uvijek bi trebala imati pravo odlučivati o svom zdravstvenom putu i imati informacije potrebne za donošenje odluka: genetsko testiranje trebalo bi biti dostupno i financijski pristupačno ženama s jasnim čimbenicima rizika ili značajnom obiteljskom anamnezom.

Foto: Remo Casilli

Prisjetila se i trenutka kada je prije više od deset godina prvi put javno podijelila svoje iskustvo, naglašavajući da joj je cilj bio potaknuti žene na informirane izbore, bez obzira na okolnosti u kojima žive.

- Kada sam 2013. podijelila svoje iskustvo, željela sam potaknuti informirane izbore. Odluke o zdravlju moraju biti osobne, a žene moraju imati informacije i podršku potrebnu za donošenje tih odluka. Pristup testiranju i zdravstvenoj skrbi ne bi smio ovisiti o financijama ili mjestu stanovanja - zaključila je Jolie.

Njezina odluka imala je i snažnu osobnu pozadinu. Naime, Angelinina majka Marcheline Bertrand preminula je 2007. godine u 56. godini života nakon borbe s rakom, a taj je gubitak duboko obilježio glumicu i utjecao na njezine kasnije zdravstvene odluke.

Dvije godine nakon mastektomije, u ožujku 2015. godine, Jolie je poduzela dodatni preventivni korak te se odlučila na uklanjanje jajnika i jajovoda kako bi dodatno smanjila rizik od razvoja raka, pisao je People.