Veliki povratak: Angelina Jolie na setu novog mračnog trilera

Glumica Angelina Jolie se vraća u akcijsko/trilerske vode, na snimanje njenog novog filma 'Sunny'. Režiju potpisuje Eva Sørhaug, poznata po serijama poput 'Tokyo Vice' i 'Yellowjackets'. Scenarij 'Sunnyja' zamišlja priču o ženi koja mora zaštititi sebe i svoja dva sina od nasilnog šefa krijumčarskog klana, kad tragedija uništi njihov život, ima svega nekoliko sati da smisli bijeg.

Producent Mark Fasano iz Nickel City Picturesa hvalio je Angelinu i naglasio da ce gledatelji biti oduševljeni njenom ulogom:,Surovi svijet koji su Eva i Angelina izgradile duboko je ukorijenjen u borbi za opstanak i obitelj, predvođen majkom koja će učiniti sve da zaštiti svoja dva dječaka.

Foto: Brendan McDermid

Producent iz Gramercy Park Media, Nathan Klingher, izjavio je da je Jolie učinila ovu ulogu potpuno svojom: 'Angelina je ovu junakinju učinila jedinstveno svojom. Ovako snažni, karakterno vođeni trileri danas su rijetki, a razina detalja koju su ona i Eva unijele u film impresivna je'.

Prema planu 'Sunny' bi u kina mogao stići krajem 2026. ili početkom 2027., što bi značilo da se Jolie vraća akcijskim i trilerskim filmovima nakon otprilike pet godina.

Foto: Louisa Gouliamaki