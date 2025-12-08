Obavijesti

NOVI PROJEKT

Veliki povratak: Angelina Jolie na setu novog mračnog trilera

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Veliki povratak: Angelina Jolie na setu novog mračnog trilera
Foto: Remo Casilli

Glumica Angelina Jolie se pojavljuje u emocionalno zahtjevnoj ulozi majke koja se suočava s opasnim likom, u projektu koji već izaziva veliko zanimanje filmske industrije

Glumica Angelina Jolie se vraća u akcijsko/trilerske vode, na snimanje njenog novog filma 'Sunny'. Režiju potpisuje Eva Sørhaug, poznata po serijama poput 'Tokyo Vice' i 'Yellowjackets'. Scenarij 'Sunnyja' zamišlja priču o ženi koja mora zaštititi sebe i svoja dva sina od nasilnog šefa krijumčarskog klana, kad tragedija uništi njihov život, ima svega nekoliko sati da smisli bijeg.  

Producent Mark Fasano iz Nickel City Picturesa hvalio je Angelinu i naglasio da ce gledatelji biti oduševljeni njenom ulogom:,Surovi svijet koji su Eva i Angelina izgradile duboko je ukorijenjen u borbi za opstanak i obitelj, predvođen majkom koja će učiniti sve da zaštiti svoja dva dječaka.

Foto: Brendan McDermid

Producent iz Gramercy Park Media, Nathan Klingher, izjavio je da je Jolie učinila ovu ulogu potpuno svojom: 'Angelina je ovu junakinju učinila jedinstveno svojom. Ovako snažni, karakterno vođeni trileri danas su rijetki, a razina detalja koju su ona i Eva unijele u film impresivna je'.

Prema planu 'Sunny' bi u kina mogao stići krajem 2026. ili početkom 2027., što bi značilo da se Jolie vraća akcijskim i trilerskim filmovima nakon otprilike pet godina.  

The 81st Venice Film Festival - Screening of the film "Maria" in competition
Foto: Louisa Gouliamaki

