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IMA DOM I U KAMBODŽI

Angelina Jolie prodala je svoju povijesnu vilu u Los Angelesu, planira živjeti diljem svijeta

Piše Magdalena Mucić,
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Angelina Jolie prodala je svoju povijesnu vilu u Los Angelesu, planira živjeti diljem svijeta
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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Glumica se navodno planira preseliti u inozemstvo nakon što su sva djeca odrasla i odselila se, a ona prodala obiteljski dom u Los Angelesu

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Angelina Jolie navodno planira preseliti u inozemstvo nakon što su sva djeca odrasla i odselila, a ona prodala obiteljski dom u Los Angelesu, doznaje TMZ. Svoju povijesnu vilu u Los Felizu prodala je za 24,75 milijuna dolara. Nekadašnje imanje Cecila B. DeMillea kupila je 2017. godine za 24,5 milijuna dolara.

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Glumica navodno još uvijek nije odlučila kamo će preseliti i gdje će joj biti 'baza', no planira se posvetiti radu diljem svijeta, uključujući svoju zakladu u Kambodži, gdje ima i kuću. Iz Kambodže je Jolie posvojila svoje prvo dijete, sina Maddoxa, 2002. godine kada je imao oko sedam mjeseci. Godinu kasnije, u Kambodži je osnovala 'Maddox Jolie Fondaciju' koja se bavi zaštitom okoliša i razvojem lokalnih zajednica. Nedavno je Jolie za L'Offiviel USA rekla kako razmišlja da se vrati putovanjima, vožnji motora i aviona.

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Foto: O'Connor/AFF-USA.com

- To je definitivno ono što moja djeca žele. Imali su mamu kada je mama trebala biti mama. Sada bi voljeli da im se javim iz Tunisa, nakon što sam upravo sletjela avionom kako bih se susrela s lokalnim umjetnicima - zaključila je. 

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