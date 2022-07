Anica Kovač kroz suze ispričala značenje otkucaja srca koje je tetovirala na ruci: 'To čuvam...'

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač (46) za InMagazin je otkrila značenje tetovaže na njenoj ruci. Rasplakala se kada je otkrila čiji su to otkucaji srca.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kćer uslikala i to držim... - otkrila je bivša manekenka.

Ispričala je da je njen otac bio strog, ali da joj jako nedostaje, a otkrila je i uspomene koje ju vežu uz njega.

- Pa sve nekako. Sjećam se kao dijete kad me vodio za ruku, kad smo živjeli vani, uz njegov odgoj mi doslovce ništa nije falilo, je bio strog i svoj, što je isto u redu i jako mi fali i taj dio se ne može opisati tako da sam jako sretna što sam imala takvog oca kao što je bio i čuvam to...ne znam...bilo što da sad kažem, nema smisla. Sad si me rasplakao... - priznala je emotivna Anica.

Podsjećamo, Anica je rođena u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Otkud su njezini roditelji Mila i Ivan Martinović trbuhom za kruhom otišli u Njemačku, a Anicu i njezinog brata Antu ostavili baki u Tomislavgradu.

Ubrzo je njezin otac otvorio građevinsku tvrtku u Berlinu, a mama se zaposlila kao medicinska sestra, pa je cijela obitelji ponovno bila na okupu.

