Aniston donirala šest mil. kuna udruzi za borbu protiv rasizma

Zvijezda televizijske serije 'Prijatelji' značajnu je donaciju dala humanitarnoj udruzi kako bi iskazala svoju podršku pokretu Black Lives Matter nakon smrti Georgea Floyda

<p>Američka glumica <strong>Jennifer Aniston </strong>(51) donirala je šest milijuna kuna humanitarnoj udruzi Color of Change u znak solidarnosti s pokretom Black Lives Matter, pišu britanski mediji.</p><p>Zvijezda televizijske serije 'Prijatelji' značajnu je donaciju dala humanitarnoj udruzi kako bi iskazala svoju podršku pokretu Black Lives Matter nakon smrti <strong>Georgea Floyda.</strong></p><p>Floyd je umro za vrijeme policijskog privođenja jer mu je policajac gotovo 9 minuta stiskao vrat koljenom, dok je on ponavljao da ne može disati.</p><p>- Ovaj je tjedan bio potresan iz mnogo razloga. Moramo priznati da rasizam i brutalnost u ovoj zemlji traju dugo vremena - a to nikada nije u redu - napisala je Aniston na društvenim mrežama. </p><p>- Kao saveznici, koji želimo jednakost i mir, naša je odgovornost dizati glas, zahtijevati pravdu, obrazovati se o tom pitanju i više od svega, širiti ljubav. Koliko smo još vremena spremni prelaziti preko toga? Koliko još vremena - dodala je. </p>