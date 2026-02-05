Anita Martinović od petka ima novu voditeljsku ulogu: Vraća se u show u kojem je sve počelo

Anita Martinović, jedno od dobro poznatih lica RTL-a, ulazi u svjež televizijski format i to u ulozi voditeljice novog projekta – Savršeni podcast. Riječ je o sadržaju koji prati aktualnu sezonu showa Gospodin Savršeni, a u kojem će gledatelji imati priliku bolje upoznati glavne sudionike, piše RTL.

Nakon što je zaključila još jednu sezonu emisije Ljubav je na selu, koju vodi već godinama, Anita okreće novu stranicu u karijeri. Dosadašnje iskustvo rada pred kamerama, ali i izražena sklonost razgovoru i radu s ljudima, sada će doći do izražaja u formatu koji dopušta više prostora za opuštene i osobnije razgovore.

Foto: RTL

S projektom Gospodin Savršeni povezana je i na osobnoj razini. U drugoj sezoni showa sudjelovala je kao kandidatkinja, boreći se za naklonost Mije Matića, a upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata televizijskog svijeta. Danas se, nekoliko godina kasnije, vraća istom formatu – ali iz potpuno drukčije perspektive. Umjesto traženja ljubavi pred kamerama, sada će voditi razgovore s onima koji prolaze slično iskustvo. U iduća dva mjeseca kroz podcast će ugostiti Karla i Petra te djevojke iz pete sezone.

"Jako sam sretna i zahvalna što sam djelom projekta 'Savršeni podcast' jer mi daje priliku spojiti ljubav prema komunikaciji i iskustvo koje sam stekla kroz sudjelovanje u showu, a s druge strane imam i sama priliku dodatno rasti i razvijati se kao voditeljica kroz različite formate. Posebno mi je drago što kroz ovaj format možemo publici približiti kandidat na jedan veseliji i opušteniji način. Želja mi je da se gosti kod mene osjećaju ugodno, sigurno i dovoljno slobodno da pokažu sebe baš onakvi kakvi jesu. Vjerujem da publika voli autentične priče, a upravo to želimo ponuditi kroz podcast. Veselim se svakom novom razgovoru i svemu što ovaj projekt tek donosi", poručila je Anita.

Foto: Instagram

Već u prve dvije epizode gledatelje očekuju razgovori s Karlom i Petrom, koji će govoriti o iskustvu snimanja, očekivanjima s kojima su ušli u show te stvarnosti koja ih je ondje dočekala. Bit će riječi i o događajima s Krete, koji, čini se, nisu ostali samo uspomena s putovanja, a svoje će viđenje podijeliti i kandidatkinje.

Premijerna epizoda Savršenog podcasta stiže u petak u 9 sati na RTL.hr-u i na RTL-ovu YouTube kanalu.