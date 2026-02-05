ANKETA Gledate li Gospodina Savršenog? Zaludio je Hrvatsku: 'Obiteljski pratimo! Koja drama'

Obavijesti

KRENULA PETA SEZONA

Foto: rtl

Sve dogodovštine iz epizoda itekako se komentiraju na društvenim mrežama. Odnosi među djevojkama, poruke podrške, reakcije i predviđanja, sve to zabavlja fanove

Nova, peta sezona omiljenog showa 'Gospodin Savršeni' tek je počela, a uzbuđenja, drame, prvih iskrica i obrata itekako ima! Već prva epizoda donijela je veliku promjenu. Voditelj Marko Vargek Karla i Petra odmah je poslao na brze spojeve s kandidatkinjama, prve ruže su podijeljene, a četiri djevojke pakirale su kofere i prije nego što su dospjele u vilu.

Prvi cocktail-party sezone bio je posebno zanimljiv. Upoznavanje kandidatkinja, prvi klanovi i grupice, prvi tračevi i potraga za saveznicama, ali i otkriće da postoje dva Gospodina Savršena!

Foto: RTL

Sve to s velikim zanimanjem ponovno prate i brojni gledatelji. Sve dogodovštine iz epizoda itekako se komentiraju na društvenim mrežama. Odnosi među djevojkama, poruke podrške, reakcije i predviđanja, sve to zabavlja fanove:

'Zasad mi miriše na odličnu sezonu, bit će materijala', 'Sviđa mi se što su i Karlo i Petar ušli obojica odmah od početka', 'Osebujni likovi ove sezone definitivno, gledat će se, 'Obiteljski gledamo! Zasad su nam svi lijepi i veselimo se novoj sezoni, a karakter natjecatelja odlučit će za koga ćemo navijati do kraja', 'RTL je baš pogodio s odabirom cura. Drama od prve epizode', 'Ne propuštam nijednu epizodu. Moj dan dobije smisao tek u 21.15', neki su od komentara. 

- Evo posrnula sam, gledam - dodaje i obožavateljica kojoj nije trebalo dugo da se „navuče“ na novu sezonu.

No osim komentara, neki pokazuju i posebnu kreativnost u brojnim videima koje snimaju za Instagram i TikTok, dijeleći svoje teorije o tome što bi se dalje moglo dogoditi, secirajući najuzbudljivije dijelove epizoda, oponašajući kandidatkinje ili, pak, pokazujući djeliće svoje svakodnevice u kojoj jedva čekaju pogledati novu epizodu s curom, dečkom ili grupom prijatelja.

Foto: rtl

'Moj je rekao - ove godine me nećeš navući! Eno ga, svaku večer pomno prati. Prošle godine nije mogao čekati pa je uzeo Voyo pretplatu!', podijelila je jedna gledateljica i nasmijala mnoge. 'I moj sa mnom prati, zanima ga drama', dodaje i druga, 'Svi živimo isti život!' 

Već večeras Savršene i djevojke čeka posebno, maskirano izdanje grupnih spojeva pa će novog sočnog materijala za komentiranje itekako biti. Nova epizoda na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo.

