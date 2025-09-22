Obavijesti

OČEKUJE DOBRU ZABAVU

Anita otvara novi tjedan Večere za 5: Ove sastojke je odabrala

Šibenčanka u Varaždinu živi već gotovo trideset godina, gdje je tijekom studija upoznala supruga s kojim je u Varaždinu osnovala obitelj.

Anita je u svoje slobodno vrijeme uglavnom posvećena OPG-u u kojem ona i suprug uzgajaju povrće i imaju plantažu lješnjaka: „Tu je naš mir, tu je naš rad, tu je naše zadovoljstvo i sva naša obiteljska okupljanja“, kaže Anita koja će ovdje ugostiti i svoje protukandidate.

Osim rada u OPG-u, Anita obožava provoditi vrijeme sa svoje dvije unučice, a ne skriva ni to da uživa u šopingu: „Kad nađem stvar na akciji koja se meni sviđa, a ne košta puno, pa nitko sretniji od mene - čak i ako mi ne treba“, iskreno priznaje Anita.

- Od ovog tjedna očekujem dobru zabavu, upoznavanje novih ljudi i da vidim kako drugi ljudi dočekuju goste. Ne očekujem nagradu i nisam razmišljala o njoj nego jednostavno želim razbiti vlastitu nesigurnost i izaći iz svoje zone komfora i napraviti nešto pred nekim koga ne poznajem - otvoreno kaže domaćica, koja će svoju večeru pripremiti s kondenziranim mlijekom, krumpirom, hobotnicom, suhim šljivama, kaparima, narančom i junećim frikandoom.

- Prvo što mi je upalo u oko je hobotnica, obožavam hobotnicu - komentirat će Zdravka, a Karlo dodati: „Iskreno, ništa mi ne fali, sve je kako treba biti.“

- Očekujem da ću probati nešto novo, očekujem dobru zabavu i veselu atmosferu - najavit će Zdravka.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

