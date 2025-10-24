Obavijesti

POJAČANJE NA NOVOJ TV

Anja Alavanja Viljevac nova je voditeljica emisije 'IN magazin'

Iskusna televizijska voditeljica s više od 15 godina karijere pred kamerama, poznata po vedrini, profesionalnosti i autentičnosti, vraća se na Novu TV

Popularna lifestyle emisija IN magazin dobiva novo voditeljsko pojačanje - Anja Alavanja Viljevac pridružuje se timu emisije na Novoj TV.

Iskusna televizijska voditeljica s više od 15 godina karijere pred kamerama, poznata po vedrini, profesionalnosti i autentičnosti, vraća se na Novu TV - upravo ondje gdje je i započela svoj televizijski put.

Publika ju pamti kao jedno od lica prvog televizijskog projekta Nove TV koji je birao nova voditeljska imena, a kasnije i kao voditeljicu glazbenog talent showa. Karijera ove diplomirane novinarke u potpunosti je vezana uz televiziju - kao voditeljica, reporterka i novinarka, a gledatelji su je imali prilike pratiti i u emisiji 'Zdravlje na kvadrat', gdje se istaknula kao jedno od prvih prepoznatljivih lica.

U IN magazinu Anja će se voditeljski izmjenjivati s dugogodišnjom voditeljicom Miom Kovačić, a zajedno će gledatelje svakodnevno voditi kroz zanimljive teme iz svijeta showbusinessa, lifestylea, mode i društvenih događanja.

- Nakon godina rada na raznovrsnim televizijskim projektima, veselim se svom povratku na Novu TV i ne mogu biti sretnija što je to upravo IN magazin i redakcija koju iznimno cijenim. Emisija je to koja već godinama donosi kvalitetan, inspirativan i zabavan sadržaj i zahvalna sam uredništvu na ukazanom povjerenju. Veselim se cijeloj ekipi i našim gledateljima - izjavila je Anja.

Nova voditeljska dinamika i energija dodatno će obogatiti IN magazin - emisiju koja svakodnevno donosi aktualne i atraktivne priče iz svijeta poznatih, zanimljive sugovornike i životne teme koje inspiriraju.

