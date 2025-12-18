Anja Alavanja za 24sata: Lani mi je bakalar odletio s balkona

Prosinac započne kaotično, a onda se od polovice smiri. Utihnu eventi, smanje se poslovne obveze i više se posvetim obitelji. S početkom Adventa u Zagrebu volimo ići na klizanje, na božićne predstave, s mužem na kuhano vino... Zadnji tjedan prije Božića radimo kolačiće, izrađujemo ukrase i provodimo vrijeme zajedno, otkrila nam je Anja Alavanja Viljevac (42).

Za nju je ovaj prosinac poseban jer je prvi put vodila koncert 'Želim život' na zagrebačkom Trgu. Voditeljica je s dugogodišnjim iskustvom, omiljeno lice s TV ekrana, a odnedavno i voditeljica 'IN magazina'.

Foto: Luka Dubroja

Kako se blagdani bliže, pitali smo je - što je za nju Božić.

- Božić je vrijeme druženja i malo ruženja (smijeh). Puno se družimo, svi smo nešto bolje volje, i za nijansu bolji jedni prema drugima. Ne smetaju mi gužve ni kaos, naprotiv, drago mi je da ljudi uđu u novo raspoloženje, dignu se iz fotelja, ali ne podržavam bezglavi konzumerizam - ističe Anja.

Kaže kako je njezina zadaća za blagdane priprema bakalara.

- Nikad jednostavna. Prošle nam je godine bakalar završio na parkiralištu od susjeda jer je uz pomoć jakog vjetra poletio s balkona. Pa smo ga pilili da bismo ga mogli namakati, negdje drugdje, a ne u kadi... Nasreću, ručak na sam Božić uvijek pripremaju mama ili svekrva - objašnjava Anja.

Otkrila nam je kako više voli poklanjati nego primati poklone.

- Vjerujem da slušam i doživljavam ljude te znam što žele i što im treba. Tu opet preuzima praktična Djevica u meni - rekla je voditeljica.

Foto: Luka Dubroja

Pitali smo je i što je za nju bit Božića.

- Zajedništvo, druženje i zahvalnost. Nisam originalna, ali s godinama sam sve zahvalnija što smo svi na okupu - govori Anja. Uskoro će biti 23 godine od “Story Super Nove” u kojoj smo je upoznali.

Anja Alavanja je otkrila kako je to tad izgledalo.

- Kao priličan introvert, ne bih se sama prijavila na takav show. Radila sam za agenciju koja me često angažirala za statiranje u filmovima, glumu u reklamama, i ta je agencija prijavila Barbaru Radulović i mene.

- Rekli su nam da idemo na neki casting. Tek nam je na ‘castingu’ na kojoj smo bile obje izabrane u krug odabranih, od 20 nas, Rene Bitorajac poželio dobrodošlicu u prvi hrvatski reality show. I tad je sve krenulo, kao u nekom bunilu. Ali, naravno, nije mi žao. Osiguralo mi je prekrasne poslove u medijima i odredilo moje buduće zanimanje, jer u showu se birao upravo TV voditelj - ispričala je Alavanja.

Foto: Instagram

Njezina karijera na malim ekranima broji više od dva desetljeća, a priznala nam je da ima i dana koje nerado pamti.

- Prateći Europsko prvenstvo u Portugalu, javljala sam se uživo u program Nove TV, s navijačima u pozadini. Kad smo se uključili, počeli su mi pjevati prilično vulgarnu pjesmu koja se jasno čula u eteru. Kamera se prebacila na Ćiru, koji je bio u istoj emisiji, ali u studiju u Portugalu, koji me počeo braniti, pričajući što sve njemu pjevaju. Bio je sjajan, a ja sam bila prilično posramljena (smijeh) - otkrila je Alavanja.

Da nije voditeljica bila bi - odvjetnica.

- Vjerojatno. Išla sam, uz novinarstvo, i na prijemni na pravo. I prošla na oba prijemna - govori.

Između privatnog i poslovnog odlično balansira, a spašava je činjenica da ne radi klasičan posao od 9 do 17 sati.

- Nekad izbivam cijeli dan, ali ponekad imam i sat-dva posla, pa mnogo vremena provodim s djecom. Volim fleksibilno radno vrijeme, jer puno toga stignem ako na vrijeme imam tjedni raspored. Ali naravno da ima teških dana, kad moraju uletjeti i moji roditelji te kad moram kuhati rano ujutro, a djecu vidim u pauzama između poslova. Ali oni su puno rjeđi. Ipak sam ja dobro organizirana Djevica - rekla je voditeljica, koja nikad ne skida osmijeh s lica.

Foto: NOVA TV

Zbog toga smo je pitali - kako uspijeva imati osmijeh na licu baš svaki dan.

- Uvijek kažem da volim život i da sam jako zahvalna kako mi se život posložio. Meni je čaša uvijek polupuna, a ljudi generalno dobri. Valjda ti se taj optimizam u životu i vrati. Volim se šaliti, volim biti okružena s puno ljudi, ali obožavam i biti sama - priča Alavanja.

Baterije puni na reformerima, čitajući, a priznala nam je i da voli voziti auto.

- To je neko mjesto u kojem se nakon napornog posla resetiram. Imam divnog, duhovitog i praktičnog muža uz kojega je život ipak lakši i on mi često izmami osmijeh na lice - ističe Anja.

No teško je ne primijetiti i da ima besprijekornu figuru i danas, a otkrila nam je i kako je održava.

- Puno sam u pokretu, volim pokret, sport, šetnje... Ako se dogodi da u danu puno sjedim, znam otići krug oko Jaruna. Volim zdravu prehranu, a hranila bih se i puno zdravije da moji nisu prilično zahtjevni, pa obroke moram prilagoditi i djeci. Pojedem povremeno i junk food, ali se puno bolje osjećam nakon zdrave hrane - govori nam Anja.