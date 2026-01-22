Obavijesti

U PETAK NA KIOSCIMA

Anju Alavanju Viljevac za Cafe smo izazvali na 'stiletto' izazov

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Anju Alavanju Viljevac za Cafe smo izazvali na 'stiletto' izazov
Foto: Sandra Šimunović/Boris Šćitar/Pixsell/Profimedia/Promo

Prošlog ljeta svi su balansirali u štiklama na jednoj nozi. Izazov je na TikToku pokrenula Nicki Minaj, a još 2018., ne znajući da će to postati trend na društvenim mrežama, balansirala je Lady Gaga pred objektivom Arta Streibera uoči izlaska njezina filma "A Star Is Born".

Mi smo na "stiletto challenge" izazvali voditeljicu Anju Alavanju Viljevac, koja je bez problema balansirala i nekoliko minuta. U velikom intervjuu samo za Cafe govorila nam je o karijeri dugoj više od 20 godina, majčinstvu, razvodu i miru, koji je danas njezina najveća potvrda uspjeha.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell
storyeditor/2026-01-21/503323.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell


Pogledali smo "Nürnberg", povijesni triler Jamesa Vanderbilta s Russellom Croweom i Ramijem Malekom u glavnim ulogama, a dali smo priliku i "A Knight of the Seven Kingdoms", prequelu "Igre prijestolja", koji je smješten nekih 90 godina u prošlost u odnosu na original.

U vremeplovu smo se prisjetili Žuži Jelinek, koja nas je napustila prije deset godina. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

