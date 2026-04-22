ANKETA Film 'Michael' stigao je u kina. Hoćete li ga ići gledati?

U kina je stigao 'Michael', biografski film o Michaelu Jacksonu. Film prati priču o njegovom životu izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od otkrića talenta kao vođe Jackson Fivea, do umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula neumornu težnju da postane najveći zabavljač na svijetu.

Ako vam se anketa ne otvara, možete je otvoriti klikom OVDJE.

Glazbenika je utjelovio njegov nećak, Jaafar Jackson, koji se, navode izvori, za ulogu pripremao čak dvije godine. U jednom je intervjuu rekao i kako mu je uloga svog slavnog strica 'čast života i iskustvo koje nikad neće zaboraviti'.

Foto: Lionsgate

- Nisam mogao biti ponosniji i zahvalniji što mogu ispričati Michaelovu priču na filmski način - rekao je. Kritičari hvale njegovu izvedbu, no imaju prilične zamjerke na sam film.