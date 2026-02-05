U vili Gospodina Savršenog je napeto! 'Atmosfera je kritična'

Jutro u vili u showu 'Gospodin Savršeni' počinje razgovorima o ružama i spojevima, no napetosti se ne daju sakriti.

- Iako smo se jučer svađale, danas sam ustala potpuno sretna, energična, na mene to neće utjecati. Ja sam takva kakva jesam i bit ću uvijek vesela - poručuje Nuša dok Iva bez uljepšavanja zaključuje: "Atmosfera je kritična - čas se volimo, čas se svađamo."

Monika i Kaja jučer su se vratile sa spojeva s ružama, a njihovi dojmovi postaju glavna tema u kući. Ostale djevojke jedva su dočekale više detalja o Karlu i Petru, svjesne da svaka informacija može značiti prednost. Kaja otkriva da joj je bilo lijepo s Karlom, baš kao i Moniki s Petrom pa su se nastavile šaliti da sada mogu mirno spavati jer se ne moraju brinuti hoće li dobiti ružu na ceremoniji. Ostale djevojke upijaju svaki detalj koji otkrivaju o Gospodi Savršenima.

Foto: rtl

- Svi smo tu svima konkurencija, pogotovo kad su u pitanju spojevi, ali ne razmišljam o tome trenutno - kaže Iana dok Helena priznaje: "Mene stvarno zanima kako im je bilo na spojevima jer mi nemamo toliko vremena pričati s Karlom tako da nam druge cure mogu ispričati malo više o njemu."

Novo pismo dodatno uzburkava odnose u vili i najavljuje grupni spoj koji bi mogao promijeniti dinamiku među djevojkama. Nakon nesuglasica, Nuša se nada mirnijem ishodu, a dečki najavljuju da ih čeka nešto stvarno posebno.

Foto: rtl

- Ovo je prvi grupni spoj, kad će biti i Petrove i moje cure i bit će to nešto novo - kaže Karlo, a Petar dodaje: "Nešto drugačije, neki izazov kako i za djevojke, tako i za nas".

- Bilo bi mi draže da sam dobila solo spoj jer bih se mogla puno više povezati s Petrom, ali moram gledati da ostavim prostor za neke druge cure - iskrena je Maja, a i Smiljana se nada da će dobiti priliku malo više upoznati Petra.

Foto: rtl

Zašto svaka žena voli superjunake možete doznati odmah na platformi Voyo ili večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni'!