ANKETA Glumac Charlie Sheen tvrdi da je spavao s 47 tisuća žena! Mislite li da govori istinu?

Tijekom gostovanja u epizodi podcasta 'Impaulsive', koji vode Mike Majlak te influencer i hrvač Logan Paul, Charlie Sheen šokirao je izjavom da je je nevinost izgubio kao 15-godišnjak s prostitutkom imena Candy koju je pronašao preko jednog oglasa. Dodao je kako je njene usluge platio karticom svog oca, također slavnog glumca, Martina Sheena, a damu je opisao kao 'Ann-Margaret s Mastercardom'.

Iako je ova izjava podigla prašinu, ona koja je najviše iznenadila američku javnost bila je da je ovaj, nekada najplaćeniji televizijski glumac, spavao s 47 tisuća žena tijekom života, barem tako on tvrdi.

Kada su ga pitali kako je došlo do toga da se prepusti takvom načinu života, Sheen je odgovorio kako to nije bilo toliko komplicirano kako se čini: 'Radilo se više o tome da se prilagodim situacijama i rješavam ih kako su dolazile - jednostavno sam slijedio svoje raspoloženje. To me dovelo do rezultata koje sam tražio.'

Charlie Sheen danas tvrdi kako živi u 'polucelibatu', a 2015. godine otkrio je javnosti da boluje od HIV-a.

