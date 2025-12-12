Obavijesti

Show

Komentari 1
DA VAS ČUJEMO...

ANKETA Hoćete li gledati Dječji Eurosong i navijati za Marina?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Hoćete li gledati Dječji Eurosong i navijati za Marina?
3
Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Marino Vrgoč nastupit će pod rednim brojem tri. Finale se prenosi na Drugom programu HRT-a od 17 sati u subotu

Nakon čak 11 godina, Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong! Natjecanje počinje u subotu u gruzijskom gradu Tbilisiju, a našu zemlju predstavlja Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone 'The Voice Kidsa'. On će izvesti pjesmu 'Snovi', koju potpisuju Ines Prajo i Arijana Kunštek, a koja nosi poruku nade i snova koji nas vode prema boljoj budućnosti.

OVO ĆE VAS RAZNJEŽITI! VIDEO Pa prekrasno! Pogledajte kako je ekipa iz The Voice Kidsa dala podršku Marinu Vrgoču
VIDEO Pa prekrasno! Pogledajte kako je ekipa iz The Voice Kidsa dala podršku Marinu Vrgoču

Marino nastupa treći nakon Malte i Azerbajdžana, a nakon njega slijede San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija. Finale se prenosi u subotu na Drugom programu HRT-a od 17 sati. 

Foto: EBU – Corinne Cumming

ANKETA Hoćete li gledati dječji Eurosong i navijati za Marina?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Nakon Neme i irski pobjednik vratit će eurovizijski trofej
EUROSONG U KRIZI

Nakon Neme i irski pobjednik vratit će eurovizijski trofej

Nemo se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i iznio je dobro svoj slučaj, i kao potpora odlučio sam vratiti svoj trofej, rekao je Charlie McGettigan
Kreće Advent na karlovačkoj Promenadi: Nastupa Magazin
U BLAGDANSKOM SJAJU

Kreće Advent na karlovačkoj Promenadi: Nastupa Magazin

Karlovac službeno pali najčarobniju prosinačku pozornicu - koncerti, radionice, Božićni obrtnički sajam, klizalište, dječji program i doček s Majom Šuput tek su dio onoga što posjetitelje čeka sve do Nove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025