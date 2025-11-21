ANKETA Je li naša predstavnica Laura trebala proći u top 12?

Laura Gnjatović predstavljala je Hrvatsku na 74. izboru za Miss Universe. Iako je zadobila brojne simpatije od obožavatelja diljem svijeta, ušla je u top 30, no nije se plasirala top 12 te je time natjecanje za nju završilo.

U Tajlandu se posebno isticala ne samo svojom ljepotom i visinom od 191 centimetar, već i šarmom. Mnogi su, u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta, navijali za nju i za što bolji plasman na ovom prestižnom natjecanju.

Nažalost, tijekom prozivanja top 12, Hrvatska nije prozvana. U idući krug ušle su predstavnice idućih zemalja: Čile, Kolumbija, Kuba, Guadalupe, Meksiko, Portoriko, Venezuela, Kina, Filipini, Tajland, Malta i Obala Bjelokosti.