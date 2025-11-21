Obavijesti

Show

IZBOR ZA MISS UNIVERSE

ANKETA Je li naša predstavnica Laura trebala proći u top 12?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Je li naša predstavnica Laura trebala proći u top 12?
Predstavnica Hrvatske na Miss Universe nije uspjela proći u top 12, te je tako za nju natjecanje završeno.

Laura Gnjatović predstavljala je Hrvatsku na 74. izboru za Miss Universe. Iako je zadobila brojne simpatije od obožavatelja diljem svijeta, ušla je u top 30, no nije se plasirala top 12 te je time natjecanje za nju završilo. 

U Tajlandu se posebno isticala ne samo svojom ljepotom i visinom od 191 centimetar, već i šarmom. Mnogi su, u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta, navijali za nju i za što bolji plasman na ovom prestižnom natjecanju. 

PODRŠKA IZ HRVATSKE FOTO Zagreb glasno navija za Lauru! Organizirali su gledanje izbora, okupile se bivše misice
FOTO Zagreb glasno navija za Lauru! Organizirali su gledanje izbora, okupile se bivše misice

Nažalost, tijekom prozivanja top 12, Hrvatska nije prozvana. U idući krug ušle su predstavnice idućih zemalja: Čile, Kolumbija, Kuba, Guadalupe, Meksiko, Portoriko, Venezuela, Kina, Filipini, Tajland, Malta i Obala Bjelokosti. 

OSTALO

