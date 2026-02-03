Novi voditelj Marko Vargek na Kreti je dočekao novu Gospodu Savršene, Karla i Petra, koji su se tom prilikom i upoznali. Vrijeme za opuštanje nije bilo jer je već prvi dan na 'otoku ljubavi' donio izazove
ANKETA Kako vam se sviđa nova sezona 'Gospodina Savršenog'?
Drama, emocije, suze, zabava, svađe, adrenalin, romantika... Sve to gledateljima donosi nova sezona 'Gospodina Savršenog', koja je u ponedjeljak krenula na RTL-u.
U prvoj epizodi novi voditelj Marko Vargek na Kreti je dočekao novu Gospodu Savršene, Karla i Petra, koji su se tom prilikom i upoznali. Vrijeme za opuštanje nije bilo jer je već prvi dan na 'otoku ljubavi' donio izazove i Savršenima i djevojkama.
Za razliku od ranijih sezona, kandidatkinje nisu upoznale Savršene na prvom cocktail-partyju u vili. Umjesto toga, krenuli su brzi spojevi na raznim lokacijama diljem Krete, uz prve ruže, kojih, očekivano, nije bilo dovoljno za sve. Neke djevojke tako nisu ni stigle u vilu.
Zbunjenost, trema, samouvjerene izjave, neočekivane situacije, razočaranja i prvi leptirići u trbuhu obilježili su prve susrete i dali naslutiti da u ovoj sezoni neće nedostajati ni drame ni emocija.
ANKETA Kako vam se sviđa nova sezona 'Gospodina Savršenog'?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+