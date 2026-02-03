Drama, emocije, suze, zabava, svađe, adrenalin, romantika... Sve to gledateljima donosi nova sezona 'Gospodina Savršenog', koja je u ponedjeljak krenula na RTL-u.

U prvoj epizodi novi voditelj Marko Vargek na Kreti je dočekao novu Gospodu Savršene, Karla i Petra, koji su se tom prilikom i upoznali. Vrijeme za opuštanje nije bilo jer je već prvi dan na 'otoku ljubavi' donio izazove i Savršenima i djevojkama.

Foto: RTL

Za razliku od ranijih sezona, kandidatkinje nisu upoznale Savršene na prvom cocktail-partyju u vili. Umjesto toga, krenuli su brzi spojevi na raznim lokacijama diljem Krete, uz prve ruže, kojih, očekivano, nije bilo dovoljno za sve. Neke djevojke tako nisu ni stigle u vilu.

Foto: RTL

Zbunjenost, trema, samouvjerene izjave, neočekivane situacije, razočaranja i prvi leptirići u trbuhu obilježili su prve susrete i dali naslutiti da u ovoj sezoni neće nedostajati ni drame ni emocija.

ANKETA Kako vam se sviđa nova sezona 'Gospodina Savršenog'?