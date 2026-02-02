Obavijesti

Show

Komentari 0
KRENULA JE NOVA SEZONA!

Gospoda Savršeni podijelili su ruže, a četiri djevojke ne ulaze u vilu: Zaljubila sam se, bit će moj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
Gospoda Savršeni podijelili su ruže, a četiri djevojke ne ulaze u vilu: Zaljubila sam se, bit će moj
37
Foto: RTL

Dvojica Savršenih ispričali su svoje životne priče, a zatim i poručili kao jedva čekaju da ova avantura krene. Marko Vargek obznanio je kako upoznavanje s djevojkama slijedi odmah, i to na brzim spojevima

Admiral

Na otoku ljubavi Kreti ove će se sezone rađati romantika u omiljenom showu 'Gospodin Savršeni'. U prvoj epizodi je domaćin, voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta.

NOVA SEZONA 'Savršeni' kaos u vili od prvog dana: Evo što će se događati u prvom tjednu nove sezone...
'Savršeni' kaos u vili od prvog dana: Evo što će se događati u prvom tjednu nove sezone...

- Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena - kazao je Marko pa zatim predstavio i dvojicu šarmera u glavnim ulogama - Karla Godeca i Petra Rašića.

Foto: RTL

Dvojica Savršenih ispričali su svoje životne priče, a zatim i poručili kao jedva čekaju da ova avantura krene. A kako bi im malo 'zapaprio' od početka, Marko Vargek obznanio je kako upoznavanje s djevojkama slijedi odmah, i to na brzim spojevima, a nakon susreta, četiri djevojke koje su ih najmanje impresionirale na prvu ostat će bez ruže i neće ući u vilu!

GLASAJTE ANKETA Večeras kreće Gospodin Savršeni! Hoćete li pratiti show?
ANKETA Večeras kreće Gospodin Savršeni! Hoćete li pratiti show?

Karla je prvo čekala samouvjerena Iva. Oduševilo ga je što se bavi modnim dizajnom, što je blisko njemu jer ima vlastiti modni brend. Zaradila je svoju prvu ružu.

- Predobar je, prelijep - ludilo! - bila je zadovoljna.

Foto: RTL

Romantična Jelena M. slikala je uz more i dočekala Petra. I ona je zaradila svoju prvu ružu, a darovala mu je slavonsku rakiju i poručila da će istu takvu imati i na njihovom vjenčanju.

- Oduševljena sam! Cijelo vrijeme sam se smijala s njim, a to mi je jedan od glavnih kriterija! - kazala je.

Foto: RTL

Sportašica Lara s Karlom se susrela na rukometnom terenu, a odmjerili su snage u pucanju sedmeraca. Otkrila mu je i kako obožava životinje.

- Mala, slatka, zgodna, zabavna - Karlu je vrijeme s njom bilo dovoljno da joj bez razmišljanja dodijeli ružu.

Foto: RTL

Manuela i Petar našli su se u hladovini parka, a ona mu je pokušala opisati koliko je svestrana i nadala se da nije previše pričala tijekom njihovog spoja. Zaradila je ružu, a Petra je zaintrigirala!

Foto: RTL

Simpatična stjuardesa Helena Karla je dočekala u zračnoj luci, a uslijedio je šok kad je shvatila da je upravo on njezin Gospodin Savršeni. Naime, poznaju se otprije i čak su bili na jednom spoju!

- Život je fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznali, ali u tom periodu nije bilo moguće, i sad je ovdje! - smijao se Karlo.

- Drago mi je da si to ti, možemo se bolje upoznati. Ali možda je zbog toga i malo više komplicirano. Vidjet ćemo - zbunjena je bila Helena, no prvu ružu vrlo je brzo zaradila.

Foto: RTL

Petar je zatim dočekao Katarinu, a potom i Anu. Nakon ugodnog razgovora, obje su zaradile ruže.

- Sjeo mi je na prvu - Ana je poručila, dok mu je Katarina poklonila pismo u kojem opisuje što očekuje od ove avanture.

- Dirnulo me, na to sam pao - priznao je.

Foto: RTL

Karlo i Andrea uživali su u ručku na plaži, a on je odmah primijetio njezinu karizmu, samouvjerenost, ali i činjenicu da je od nje teško dolazio do riječi. Poželio ju je bolje upoznati i dobila je ružu.

Foto: RTL

Narii je dočekala Petra u karaoke baru i opisala mu sve o svom životu na Barbadosu.

- Iskreno, ne osjećam neku povezanost - bio je iskren i nije joj dodijelio svoju ružu.

Foto: RTL

S druge strane, Veselka ga je oduševila svojom pozitivom i zaradila ružu.

Foto: RTL

Karlo je s Jelenom G. zaplesao tango i ponudio joj svoju ružu: 'Kad sam ga ugledala, srce mi je počelo lupati i pomislila sam - gotovo je, zaljubila sam se!'

Foto: RTL

Simpatična Maria birala je kolače koje će jesti s Petrom.

- Volim ljubav, jako sam zaljubljena u ljubav. Imala sam ružna iskustva, sada sam spremna - poručila je i dobila svoju ružu.

Foto: RTL

Osebujna Rubina Karla je počastila ćevapima i priznala kako joj je međusobni humor jako važan.

- Od tebe ću sve uzeti, a ne samo ružu - poručila mu je i zaradila svoj ulazak u vilu.

Foto: RTL

Soraya i Petar imali su svoj spoj na slijepo, a kad su skinuli povez, ona se nije činila previše oduševljenom. Ipak, prihvatila je ružu.

Foto: RTL

Vrckava Nuša nije mogla sakriti osmijeh dok je pila koktele s Karlom, a njezina zaigranost donijela joj je ružu.

Foto: RTL

Svoju ružu zaradila je i Iana: 'Predivan je dečko, nije mi dobro! Malo sam se zaljubila! Bit će moj!'

Foto: RTL

Na teniskom terenu snage su odmjerili Monika i Petar.

- Osjetio sam neku konekciju - poručio je i donio joj ružu.

Foto: RTL

Za malo fizičke aktivnosti bila je raspoložena i osebujna doktorica Smiljana, koja je Petra odmah privela na sat pilatesa, a on se trudio snaći. Ružu je zaradila, a zakazali su i idući trening.

Foto: RTL

Karlo je upoznao i ambicioznu Slavonku Antonelu.

- Starija cura od mene, osjećao sam se jako ugodno - bio je zadovoljan i ponudio joj ružu.

Foto: RTL

Instruktorica surfanja Kaja zaintrigirala ga je na prvu tijekom ugodnog razgovora na plaži. Oko ruže se nije dvoumio: 'Komunikacija odlična, izgled odličan, nisam to osjetio već dugo!'

Foto: RTL

S druge strane, povučenija Maria nije ga impresionirala jer mu se činilo da nije previše zainteresirana za njega pa joj nije dodijelio ružu.

Foto: RTL

Maša je predložila Petru da se igraju s bojama i boje jedno drugo, no njemu je to bilo previše pa je odbio. I kad je pomislila da je spoj propao, ipak joj je dodijelio svoju ružu: 'Oprosti ako si se loše osjećala u početku, jako sam se zabavio!'

Foto: RTL

Anastasija je čekala Karla uz vino i svijeće, a odmah mu je poručila da će se oko nje morati potruditi.

- Ja sam ta koja igra, ti moraš biti dobar - rekla mu je i zaradila ružu.

Foto: RTL

Stjuardesa Tena željno je iščekivala Petra, kojeg je oduševila svojim iskustvom i pogledom na svijet, dovoljno za ružu.

Foto: RTL

Vrckava Matea i Karlo imali su mnogo tema za razgovor jer i ona obožava sport, baš poput njega, no on je bio u dilemi jer ostala mu je još jedna ruža, a čeka ga još jedan spoj, pa je Mateu ostavio na čekanju.

Foto: RTL

Za kraj dana Karlo se našao s Lucijom, no oboje su zaključili da je među njima tijekom razgovora vladala samo prijateljska 'vibra', što nije dovoljno za ružu.

Foto: RTL


Na romantičnom pikniku uz plažu, Petar je dočekao Mariju, no vrlo brzo postalo je jasno da nema baš nikakve konekcije među njima pa je ostala bez ruže.

Foto: RTL

Svoju posljednju ružu dana dodijelio je Petar vatrenoj crvenokosoj Maji, koja ga je oduševila simpatičnošću i smislom za humor.

Foto: RTL

Nakon uzbudljivog dana prepunog novih poznanstava, Karlo je poželio ispraviti jednu nepravdu pa je produkciju tražio poziv: 'Mislim da si super cura i mislim da sam pogriješio... Htio bih to ispraviti ako je moguće.'

A koja je to djevojka ipak dobila njegovu ružu i kako će izgledati prvi trenuci u vili, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šokirale golim izdanjima na Grammyjima: Pokazale su svoje gaćice i grudi bez srama!
'VRUĆE' KOMBINACIJE

FOTO Šokirale golim izdanjima na Grammyjima: Pokazale su svoje gaćice i grudi bez srama!

U nedjelju je održana 68. dodjela nagrada Grammy, a osim nagrada, tu su dodjelu obilježili i golišavi outfiti zvijezda. Neke od njih, poput Chappell Roan, pokazale su i previše...
Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'
NA DOČEKU RUKOMETAŠA

Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'

Hrvatske ruže su osnovane 2023. godine, a među njima je i Nenad Ninčević, koji je ujedno i autor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo', koja je prošle godine postala neslužbena himna rukometaša
FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!
POMALO BIZARNO

FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!

Manekenka Heidi Klum (52) na dodjelu Grammy nagrada stigla je u bizarnoj haljini zbog koje se činilo da je potpuno gola. U pripijenoj haljini boje kože od lateksa Klum se jedva kretala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026