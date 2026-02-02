Gospoda Savršeni podijelili su ruže, a četiri djevojke ne ulaze u vilu: Zaljubila sam se, bit će moj

Na otoku ljubavi Kreti ove će se sezone rađati romantika u omiljenom showu 'Gospodin Savršeni'. U prvoj epizodi je domaćin, voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta.

- Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena - kazao je Marko pa zatim predstavio i dvojicu šarmera u glavnim ulogama - Karla Godeca i Petra Rašića.

Foto: RTL

Dvojica Savršenih ispričali su svoje životne priče, a zatim i poručili kao jedva čekaju da ova avantura krene. A kako bi im malo 'zapaprio' od početka, Marko Vargek obznanio je kako upoznavanje s djevojkama slijedi odmah, i to na brzim spojevima, a nakon susreta, četiri djevojke koje su ih najmanje impresionirale na prvu ostat će bez ruže i neće ući u vilu!

Karla je prvo čekala samouvjerena Iva. Oduševilo ga je što se bavi modnim dizajnom, što je blisko njemu jer ima vlastiti modni brend. Zaradila je svoju prvu ružu.

- Predobar je, prelijep - ludilo! - bila je zadovoljna.

Foto: RTL

Romantična Jelena M. slikala je uz more i dočekala Petra. I ona je zaradila svoju prvu ružu, a darovala mu je slavonsku rakiju i poručila da će istu takvu imati i na njihovom vjenčanju.

- Oduševljena sam! Cijelo vrijeme sam se smijala s njim, a to mi je jedan od glavnih kriterija! - kazala je.

Foto: RTL

Sportašica Lara s Karlom se susrela na rukometnom terenu, a odmjerili su snage u pucanju sedmeraca. Otkrila mu je i kako obožava životinje.

- Mala, slatka, zgodna, zabavna - Karlu je vrijeme s njom bilo dovoljno da joj bez razmišljanja dodijeli ružu.

Foto: RTL

Manuela i Petar našli su se u hladovini parka, a ona mu je pokušala opisati koliko je svestrana i nadala se da nije previše pričala tijekom njihovog spoja. Zaradila je ružu, a Petra je zaintrigirala!

Foto: RTL

Simpatična stjuardesa Helena Karla je dočekala u zračnoj luci, a uslijedio je šok kad je shvatila da je upravo on njezin Gospodin Savršeni. Naime, poznaju se otprije i čak su bili na jednom spoju!

- Život je fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznali, ali u tom periodu nije bilo moguće, i sad je ovdje! - smijao se Karlo.

- Drago mi je da si to ti, možemo se bolje upoznati. Ali možda je zbog toga i malo više komplicirano. Vidjet ćemo - zbunjena je bila Helena, no prvu ružu vrlo je brzo zaradila.

Foto: RTL

Petar je zatim dočekao Katarinu, a potom i Anu. Nakon ugodnog razgovora, obje su zaradile ruže.

- Sjeo mi je na prvu - Ana je poručila, dok mu je Katarina poklonila pismo u kojem opisuje što očekuje od ove avanture.

- Dirnulo me, na to sam pao - priznao je.

Foto: RTL

Karlo i Andrea uživali su u ručku na plaži, a on je odmah primijetio njezinu karizmu, samouvjerenost, ali i činjenicu da je od nje teško dolazio do riječi. Poželio ju je bolje upoznati i dobila je ružu.

Foto: RTL

Narii je dočekala Petra u karaoke baru i opisala mu sve o svom životu na Barbadosu.

- Iskreno, ne osjećam neku povezanost - bio je iskren i nije joj dodijelio svoju ružu.

Foto: RTL

S druge strane, Veselka ga je oduševila svojom pozitivom i zaradila ružu.

Foto: RTL

Karlo je s Jelenom G. zaplesao tango i ponudio joj svoju ružu: 'Kad sam ga ugledala, srce mi je počelo lupati i pomislila sam - gotovo je, zaljubila sam se!'

Foto: RTL

Simpatična Maria birala je kolače koje će jesti s Petrom.

- Volim ljubav, jako sam zaljubljena u ljubav. Imala sam ružna iskustva, sada sam spremna - poručila je i dobila svoju ružu.

Foto: RTL

Osebujna Rubina Karla je počastila ćevapima i priznala kako joj je međusobni humor jako važan.

- Od tebe ću sve uzeti, a ne samo ružu - poručila mu je i zaradila svoj ulazak u vilu.

Foto: RTL

Soraya i Petar imali su svoj spoj na slijepo, a kad su skinuli povez, ona se nije činila previše oduševljenom. Ipak, prihvatila je ružu.

Foto: RTL

Vrckava Nuša nije mogla sakriti osmijeh dok je pila koktele s Karlom, a njezina zaigranost donijela joj je ružu.

Foto: RTL

Svoju ružu zaradila je i Iana: 'Predivan je dečko, nije mi dobro! Malo sam se zaljubila! Bit će moj!'

Foto: RTL

Na teniskom terenu snage su odmjerili Monika i Petar.

- Osjetio sam neku konekciju - poručio je i donio joj ružu.

Foto: RTL

Za malo fizičke aktivnosti bila je raspoložena i osebujna doktorica Smiljana, koja je Petra odmah privela na sat pilatesa, a on se trudio snaći. Ružu je zaradila, a zakazali su i idući trening.

Foto: RTL

Karlo je upoznao i ambicioznu Slavonku Antonelu.

- Starija cura od mene, osjećao sam se jako ugodno - bio je zadovoljan i ponudio joj ružu.

Foto: RTL

Instruktorica surfanja Kaja zaintrigirala ga je na prvu tijekom ugodnog razgovora na plaži. Oko ruže se nije dvoumio: 'Komunikacija odlična, izgled odličan, nisam to osjetio već dugo!'

Foto: RTL

S druge strane, povučenija Maria nije ga impresionirala jer mu se činilo da nije previše zainteresirana za njega pa joj nije dodijelio ružu.

Foto: RTL

Maša je predložila Petru da se igraju s bojama i boje jedno drugo, no njemu je to bilo previše pa je odbio. I kad je pomislila da je spoj propao, ipak joj je dodijelio svoju ružu: 'Oprosti ako si se loše osjećala u početku, jako sam se zabavio!'

Foto: RTL

Anastasija je čekala Karla uz vino i svijeće, a odmah mu je poručila da će se oko nje morati potruditi.

- Ja sam ta koja igra, ti moraš biti dobar - rekla mu je i zaradila ružu.

Foto: RTL

Stjuardesa Tena željno je iščekivala Petra, kojeg je oduševila svojim iskustvom i pogledom na svijet, dovoljno za ružu.

Foto: RTL

Vrckava Matea i Karlo imali su mnogo tema za razgovor jer i ona obožava sport, baš poput njega, no on je bio u dilemi jer ostala mu je još jedna ruža, a čeka ga još jedan spoj, pa je Mateu ostavio na čekanju.

Foto: RTL

Za kraj dana Karlo se našao s Lucijom, no oboje su zaključili da je među njima tijekom razgovora vladala samo prijateljska 'vibra', što nije dovoljno za ružu.

Foto: RTL



Na romantičnom pikniku uz plažu, Petar je dočekao Mariju, no vrlo brzo postalo je jasno da nema baš nikakve konekcije među njima pa je ostala bez ruže.

Foto: RTL

Svoju posljednju ružu dana dodijelio je Petar vatrenoj crvenokosoj Maji, koja ga je oduševila simpatičnošću i smislom za humor.

Foto: RTL

Nakon uzbudljivog dana prepunog novih poznanstava, Karlo je poželio ispraviti jednu nepravdu pa je produkciju tražio poziv: 'Mislim da si super cura i mislim da sam pogriješio... Htio bih to ispraviti ako je moguće.'

A koja je to djevojka ipak dobila njegovu ružu i kako će izgledati prvi trenuci u vili, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.