ZAMASKIRALE SE ZA NASTUPE

ANKETA Koja je bolja 'mačka'? I Maja i Lile odabrale istu masku

Foto: Marko Seper/PIXSELL/Nel Pavletic/PIXSELL

Maja Šuput i Lidija Bačić odabrale su se maskirati u mačke za svoje nastupe na fašniku. Maja je u uskom kombinezonu leopard uzorka zabavljala publiku u Crikvenici, a Lidija kao lavica u Velikoj Gorici

Veselo je razdoblje - fašnik je krenuo diljem Hrvatske! Maskirani veliki i mali zabavljali su se proteklog vikenda u brojnim gradovima. Neki biraju biti superheroji, drugi biraju likove iz filmova, knjiga, serija, a neki se drže onih dobrih starih 'recepata' za jednostavnu, a upečatljivu masku. 

Tako su odabrale i Maja Šuput te Lidija Bačić. Šuput je nastupila krajem siječnja u Crikvenici na fašniku. I naravno - prigodno se odjenula! Za svaki koncert pomno bira svoje kombinacije i pazi kako će izgledati, pa se tako i ovoga puta pobrinula da bude u 'duhu' nastupa. 

Na pozornicu u Crikvenici je stala odjevena u uskom kombinezonu na leopard uzorak, a na glavu je stavila rajf za kosu s mačjim ušima. 

Prošle je subote istu masku odabrala i Lidija Bačić. Ona je nastupila nakon tradicionalne turopoljske fašničke povorke u Velikoj Gorici te rasplesala brojnu publiku. A za takvu prigodu se također valja zamaskirati.

Ona je za koncert odabrala crnu kombinaciju - uske kožne hlače i jaknu s dubokim dekolteom. Uz sve je iskombinirala dva mala, ali upečatljiva detalja - rajf za kosu s mačjim ušima i leptir mašnu s istim uzorkom. Zbog svoje bujne plave kose, Lille je tako nalikovala na lavicu. 

