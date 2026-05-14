ANKETA Koji film iz hit franšize 'Brzi i žestoki' vam je najdraži?

Saga "Brzi i žestoki", koja je započela kao skromni akcijski film o ilegalnim uličnim utrkama u Los Angelesu, tijekom dva i pol desetljeća prerasla je u globalni fenomen i jednu od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena. S ukupnom zaradom koja premašuje sedam milijardi dolara, priča o Dominicu Torettu i njegovoj "obitelji" postala je sinonim za visokooktanski spektakl, nevjerojatne akcijske scene i, iznad svega, neraskidive obiteljske veze.

Od uličnih utrka do globalne špijunaže

Sve je počelo 2001. godine filmom "Brzi i žestoki". Priča je inspirirana člankom "Racer X" iz časopisa Vibe, a prati Briana O'Connera (Paul Walker), policajca na tajnom zadatku koji se infiltrira u svijet uličnih utrka kako bi razotkrio bandu pljačkaša predvođenu karizmatičnim Dominicom Torettom (Vin Diesel). Kemija između dvojice glavnih glumaca i autentični prikaz supkulture modificiranih automobila donijeli su filmu neočekivan uspjeh.

Ipak, put franšize nije uvijek bio jednostavan. Vin Diesel odbio je sudjelovati u nastavku, "Prebrzi i prežestoki" (2003.), smatrajući scenarij lošijim od originala. Fokus se prebacio isključivo na O'Connerov lik, a uvedeni su i danas neizostavni članovi ekipe - Roman Pearce (Tyrese Gibson) i Tej Parker (Chris "Ludacris" Bridges). Treći film, "Brzi i žestoki: Tokio drift" (2006.), bio je još veći zaokret. Radnja je premještena u Japan s potpuno novim likovima, a jedina poveznica s originalom bila je kratka pojava Vina Diesela na samom kraju.

Prekretnica se dogodila 2009. godine s filmom "Brzi i žestoki: Povratak", koji je ponovno okupio originalnu postavu. No, tek je "Brzi i žestoki 5" (2011.) u potpunosti transformirao serijal. Ulične utrke pale su u drugi plan, a franšiza je postala akcijska priča o pljačkama. Dovođenje Dwaynea "The Rock" Johnsona u ulozi agenta Lukea Hobbsa pokazalo se kao pun pogodak, a film je postigao ogroman komercijalni i kritički uspjeh, definirajući formulu za sve buduće nastavke.

'Tokio Drift' zbunio je mnoge

Iako se većina filmova nadovezuje jedan na drugi, postoji jedna velika iznimka koja zbunjuje gledatelje - "Tokio drift". Iako je objavljen kao treći film u serijalu, njegova se radnja kronološki odvija puno kasnije, između šestog i sedmog nastavka.

Razlog za ovu zbrku je lik Han Luea (Sung Kang), koji je u "Tokio driftu" naizgled poginuo. Međutim, Han je postao toliko popularan među obožavateljima da su ga producenti odlučili vratiti. Rješenje je bilo jednostavno: svi filmovi snimljeni nakon "Tokio drifta" (četvrti, peti i šesti) radnjom su smješteni prije njega, što je omogućilo Hanov povratak u "obitelj". Cijela priča konačno se sustigla u filmu "Brzi i žestoki 7", gdje je otkriveno da je za Hanovu smrt odgovoran Deckard Shaw (Jason Statham). Postoje i dva kratka filma koja dodatno popunjavaju priču.

Tragedija koja je promijenila sve

Snimanje sedmog nastavka obilježila je tragedija. Glumac Paul Walker preminuo je 30. studenog 2013. u automobilskoj nesreći. Produkcija je zaustavljena, a sudbina filma bila je neizvjesna. Na kraju je donesena odluka da se film dovrši u njegovu čast. Uz pomoć Walkerove braće, Caleba i Codyja, koji su poslužili kao dvojnici, te napredne računalne tehnologije, Brianove scene su dovršene. Njegov lik nije ubijen, već je na kraju filma "umirovljen" na emotivan način, u jednoj od najdirljivijih scena u povijesti akcijskih filmova.

'Fast Forever' stiže 2028. godine

Iako se činilo da je saga pri kraju, obitelj se vraća za još jednu vožnju. Potvrđeno je da će sljedeći, i navodno posljednji film glavnog serijala, nositi naziv "Fast Forever". Premijera je zakazana za ožujak 2028. godine, a režirat će ga Louis Leterrier, koji stoji i iza filma "Fast X". Vin Diesel je najavio da će se finale vratiti korijenima - uličnim utrkama i automobilskoj kulturi.

Franšiza je u srijedu proslavila 25. obljetnicu specijalnom projekcijom originalnog filma na festivalu u Cannesu, gdje je Diesel govorio o nasljeđu serijala.

Uz završni film, najavljeni su i televizijski projekti. Iako je Diesel spomenuo čak četiri serije smještene u ovaj svijet, izvori iz NBCUniversala potvrdili su da je trenutno u razvoju samo jedna.