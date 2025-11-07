Propustili ste koju epizodu svoje omiljene sapunice? Evo što se u njima zbivalo ovoga tjedna...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Katarina, Cvita i Zora su sestre, ali i tri različite žene. Nakon nagle smrti njihova oca, same se moraju brinuti za sebe u izrazito patrijarhalnom društvu. Bračna ponuda koju primi Katarina čini se kao rješenje problema u kojem su se našle.

UTORAK Sestre su užasnute nesretnim razvojem događaja. Znaju da će posljedice po njih biti pogubne i zato odluče uništiti sve dokaze i riješiti se Petrova tijela. Istovremeno, u Vrilo se vraća treći sin obitelji Vukas, Nikola.

SRIJEDA Petrova obitelj je u dubokoj žalosti, a sestre su na unakrsnom ispitivanju jer mrtvozornik tvrdi da Petrova smrt nije bila nesreća. Ante Vukas pokreće vlastitu istragu kako bi našao krivca za smrt sina.

ČETVRTAK Ante traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji.

PETAK Katarina dozna da je Josip svjedok njihova zločina. U Vrilo stiže tajanstveni stranac - Toma Domazet, kojeg je angažirala Mirjana da istraži ubojstvo njezina sina i nađe dokaze koji upućuju na to da je Katarina kriva.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Gumb pripada Cruz, koju narednik izolira u sobi. Nitko ne smije napustiti palaču bez dopuštenja. Janino se stanje popravlja i čini se da će se probuditi dok Curro pazi na nju.

UTORAK Jana dođe k svijesti. Petra se iskali na posluzi i svima je dosta njezine tiranije, osobito Santosu.

SRIJEDA Burdina je pronašao pištolj baš u loncu za cvijeće zbog kojeg je markiza ukorila Teresu kad ga je htjela zaliti. Rómulo preda markizu pismo u kojem se posluga žali na Petrino ponašanje.

ČETVRTAK Jana je umrla. Manuel se ne može odvojiti od nje, a njezini neutješni bivši kolege bore se za dopuštenje da održe bdijenje za nju u prostorijama za poslugu.

PETAK Alonso ne može vjerovati kad primi pismo s kraljevskog dvora kojim se njemu oduzima markizat, a Curru barunat zbog skandala koji je izbio kad se otkrilo da je Curro markizov izvanbračni sin.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

PONEDJELJAK Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, nalazi se pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik. On krivi Halsteada za ubojstvo svog brata.

UTORAK Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.

SRIJEDA Ruzek i Atwater odlaze na tajni zadatak u zatvor. Kao zatvorenici rade na slučaju ubojstva desetogodišnje djevojčice.

ČETVRTAK Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. I tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.

PETAK Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegova mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Ivana uhvati Jakova kako petlja s testom očinstva nakon što su on i Miro dali uzorke. Ivana uhvati Klaudiju kako Veljku opipava ranu od prometne nesreće i bude ljubomorna.

UTORAK Rezultati testa očinstva su došli i svi su na iglama. Jakov u šoku odlazi Šimatima, gdje dijeli vijesti s Lorenom. Veljko je u nevjerici nakon što je saznao od Tereze da je ostao bez jamčevine. Klaudija dolazi po Veljka kako bi ga iznenadila stavljanjem u kućni pritvor.

SRIJEDA Marina, Ivana i Zrinka zatiču Klaudiju i Veljka u neprimjerenoj situaciji. Zrinka reagira burno te huška Ivanu i Marinu protiv Veljka. Mladi Sriće dolaze u firmu, gdje ih Ante saziva na sastanak: Veljko je izgubio jamčevinu koju je on platio, pa zauzvrat očekuje da mu oni predaju svoja upravljačka prava.

ČETVRTAK Marina je zgrožena jer je Veljko u kućnom pritvoru. U žaru svađe Vili i Lea brane Veljka pa se on raznježi unatoč tome što mu je teško. Una i beba izlaze iz bolnice.

PETAK Ante je zadivljen Nikinim odlučnim stavom. Nakon Nike posjećuje ga i Divna, koja zadržava svoj ponos, a zatim i Joco, koji mu se ulizuje. Veljko je izvan sebe jer je zarobljenik vlastite kuće, a situacija postaje još gora kad sazna da je Ante preuzeo kontrolu nad firmom.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Milica ne može dočekati rezultate testiranja. Luce preko veze sazna da je troje ljudi kompatibilno. Vinko izigrava žrtvu, svi ga tetoše, a Vesna mu kuha. Tomi i Lara, izloženi lošim odnosima u svojim obiteljima, uzimaju svoj brak u svoje ruke.

UTORAK Marko čeka dobre vijesti u bolnici, ali samo se jedan kompatibilni donor javio. Dok mjesto nagađa tko bi mogli biti drugi, Goranu je sve teže. Macani proučavaju kandidate koji su im se javili za novi wellness koji pripremaju u hotelu. Dok Zovko traži od Drage zub od zemljišta pretvorenog u građevno, Stanislav i Martin ne znaju što ih čeka sa Zovkom.

SRIJEDA Svi slave Bracinu hrabrost, što potakne Gorana da se i on odvaži i pred svima odglumi da je dobio poziv iz bolnice. Anđela misli da se uspješno ispričala Zovku zbog večere. Macani biraju masere i svima se najviše svidi Natalija, maserka iz Bugarske. Marku je stanje sve lošije.

ČETVRTAK Milica prizna Luci da je situacija toliko kritična da doktori još nisu Marku rekli prognozu. Goran je izvan sebe od straha i traži alternativna rješenja za spas svog bubrega. Šima i Vesna primijete da je Vinko spreman novoj maserki udovoljiti na svakom polju.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cacau kaže Quimu da su već posadili kakaovac i da postoji zanimanje u svijetu za njezin proizvod. Kaže Tiagu da se ne sjeća da je spavala s Marcom.

UTORAK Rui otvori vrata Tomanéu i Loli. Oni traže Susanu koja se krije u njegovu stanu. Sal nađe stari letak na kojemu je Simone predstavljena kao plesačica u lisabonskom noćnom klubu.

SRIJEDA David kaže Tiagu i Júliji da je dogovorio sastanak sa specijalistom koji bi mogao pomoći Cacau da se svega prisjeti. Sal istražuje Simoneinu plesačku prošlost i ugled njezine obitelji u Brazilu.

ČETVRTAK Soraia tvrdi da su se Simone i Sal žučno posvađale i da je Simone tad rekla da ju je Sal jedanput pokušala ubiti. Anita je zabrinuta.

PETAK Susana se šokira kad joj Valdemar natukne da je možda Simone inscenirala Salinu smrt. Tijekom hipnoze Cacau se prisjeća Marcovih poljubaca, ali ne i nečega intimnijeg.