VELIKA OČEKIVANJA

Sve bruji uoči premijere 'Divljih pčela': 'Obožavat ćete tu seriju!'

Foto: Tom Dubravec

RTL večeras u 20.15 sati donosi novu dramsku poslasticu, a interes za seriju prelazi granice Hrvatske. Poruke podrške stižu čak iz Grčke i Kolumbije, a serija će se tematski probati približiti svim generacijama

Sve bruji - i to uoči početka 'Divljih pčela', koje s prikazivanjem kreću večeras od 20.15 sati na RTL-u. Društvene mreže oduševljene su najavnim kadrovima i prizorima sa snimanja serije, a ljude širom svijeta zanima hoće li i gdje seriju moći pratiti. Upiti stižu iz daleke Kolumbije, ali i Grčke. Budući da su 'Divlje pčele' adaptacija grčkog originala, ne čudi što niz preporuka za gledanje stiže iz te mediteranske meke.

Foto: Nova Tv

- Kako se serija može gledati u Kolumbiji? - pitaju se Kolumbijci, a Grci dodaju: 'Jedva čekam, kao veliki obožavatelj originala. Izgleda sjajno'. Obožavat ćete ovu seriju, savršena je - zaključuju.

Serija 'Divlje pčele' proteklih mjeseci snima se u zagrebačkom Jadran filmu na dva seta te na lokacijama u Sinju i okolici.

Katarina, Cvita i Zora Runje tri su sestre, naoko različite, no odgajane da uvijek budu tu jedna za drugu, vrijedno rade i poštuju ostale. Katarina je najstarija sestra, odlučna, snažna i zaštitnički nastrojena prema mlađim sestrama. Cvita je srednja sestra, odana, požrtvovna i romantična, a najmlađa Zora još pomalo zaigrana i naivna, no vrlo sposobna.

Život im nije bio nimalo lak, u djetinjstvu su već ostale bez majke, a kad im nenadano premine i otac, koji ih je cijeli život bodrio i štitio, morat će naučiti brinuti se same za sebe. U nasljedstvo im otac ostavlja plodnu zemlju o kojoj se moraju nastaviti brinuti kako bi preživjele. No, iako se ne boje zasukati rukave, to neće biti nimalo lako jer tradicionalno društvo malo mjesta Vrila okrutno prema ženama. Uz to, i najbogatiji čovjek u selu, Ante Vukas, pod svaku se cijenu želi domoći njihove zemlje kako bi proširio obiteljski biznis.

Foto: Nova Tv

Iako se Katarina isprva žestoko protivi, brojni dugovi natjerat će je da razmisli i zapita se – kakvu će budućnost moći priuštiti svojim voljenim sestrama?

Kad se u Vrilo vrati njezina najveća ljubav sa svojom suprugom, ona poklekne. Slomljena srca, Katarina donosi radikalnu odluku, što će biti najgori potez u njezinu životu. Ono što će uslijediti testirat će najdublje emocije sestara Runje, njihovu snagu, ali i međusobnu odanost.

Svevremenske teme nepredvidivih ljudskih osjećaja, obitelji, lojalnosti, društvenih normi i očekivanja te nepravde seriju će približiti svim generacijama te ih potaknuti da se upitaju – kako se izboriti u društvu koje nas sputava i koliko smo zapravo daleko spremni ići da bismo zaštitili svoje najbliže?

'Divlje pčele' večeras od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
Foto: Tom Dubravec

