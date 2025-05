ANKETA Nemo nastupili u haljini na otvorenju finala Eurosonga. Je li vam se svidio nastup?

Finale ovogodišnjeg Eurosonga u Baselu, otvorili su prošlogodišnji pobjednici Nemo s pjesmom 'The Code'. Prošlogodišnji predstavnici Švicarske su na pozornicu izašli u upečatljivoj haljini nalik vjenčanici. S pjesmom 'The Code' donijeli su Švicarskoj pobjedu nakon 36 godina, a to je bila treća pobjeda te zemlje na ovom natjecanju.

Nemo su prva nebinarna osoba koja je pobijedila na Eurosongu i deklariraju se kao nebinarna osoba što znači da se ne deklarira kao muško ili žensko, već kao 'they/them', odnosno 'oni'.

U pjesmi su spojene operne dionice s modernim pop i drum and bass elementima, uz snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog identiteta.

Foto: Denis Balibouse

Podsjetimo, Nemo su na prošlogodišnjem Eurosongu imali 591 bod, 365 bodova od žirija i 226 od publike. Odnosno, prema rezultatima žirija završili su na prvom mjestu, a po bodovima publike na petom mjestu.

Nakon ovog impresivnog otvaranja, uslijedila je tradicionalna parada zastava tijekom koje su se predstavile zemlje finalistice na 69. Eurosongu.

