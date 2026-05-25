Obavijesti

Show

Komentari 0
BIRA SE LAURINA NASLJEDNICA

ANKETA One žele biti nova Miss Universe Hrvatske: Koja od ovih 15 ljepotica je vaš favorit?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA One žele biti nova Miss Universe Hrvatske: Koja od ovih 15 ljepotica je vaš favorit?
28
Foto: Miss Universe Hrvatska

Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman, istaknuo je vlasnik izbora Vladimir Kraljević

Admiral

Još nas samo nekoliko sati dijeli od finalnog izbora Miss Universe Hrvatske 2026.! Za prestižnu titulu, ali i brojne vrijedne nagrade, natječe se 15 finalistica koje užurbano uvježbavaju posljednje detalje svojih nastupa pred ocjenjivačkim sudom. Pred žirijem je i ove godine izazovan zadatak – odabrati onu koja će Hrvatsku predstavljati na svjetskoj pozornici u Puerto Ricu u studenom.

- Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. I sve to mora biti vidljivo svima na društvenim mrežama. Sjajan primjer svega navedenog je Laura Gnjatović koja je svojim radom i prisutnošću na društvenim mrežama ostvarila značajnu međunarodnu vidljivost i napravila sjajnu promociju Hrvatske - istaknuo je vlasnik izbora Vladimir Kraljević.

Tajland: Miss Hrvatske Laura Gnjatović na 74. reviji haljina i kupaćih kostima za Miss Universe 2025.
Foto: TEERA NOISAKRAN

Ovogodišnji, jubilarni 30. izbor Miss Universe Hrvatske održat će se večeras u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.  Finalistice će se predstaviti u večernjim i cocktail haljinama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix te obući Humanic. Za njihov besprijekoran izgled pobrinut će se make-up artisti Učilišta Profokus u suradnji s Aura kozmetikom, kao i stilisti Studija Ivana iz Sesveta u suradnji sa Schwarzkopf Professional.

Glazbeni dio programa dodatno će obogatiti nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca, dok će kroz večer publiku voditi Davor Garić.

LIJEPA I PAMETNA VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'
VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'

Kojoj će od finalistica prošlogodišnja Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, predati krunu Zlatarne Dodić, saznat ćemo večeras. Pobjednica će time steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe u Puerto Ricu. Uz titulu, očekuju je i brojne vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe Hrvatske 

15
Foto: Emanuel Manchy

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVJDE 

Miss Universe® jedan je od najprestižnijih svjetskih izbora ljepote s tradicijom dugom 75 godina. Pobjednica tijekom svog mandata živi u New Yorku te aktivno surađuje s brojnim organizacijama koje se bave prevencijom HIV-a i pomoći oboljelima od AIDS-a. Također djeluje kao ambasadorica dobre volje pri Ujedinjenim narodima te podržava inicijative usmjerene na pomoć djeci s Downovim sindromom i organizaciju Smile Train, koja omogućuje besplatne operacije djeci rođenoj s rascjepom usne i nepca.

Ovaj međunarodni spektakl prati i do milijardu gledatelja u više od 170 zemalja svijeta.

POZNATE HRVATSKE MISICE ANKETA Koja vam je najljepša hrvatska misica? Jedna od ovih 15 dama bila je i prva pratilja
ANKETA Koja vam je najljepša hrvatska misica? Jedna od ovih 15 dama bila je i prva pratilja

Aktualna Miss Universe® je 25-godišnja Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika, koja njeguje ljubav prema prirodi i bogatoj kulturi svoje zemlje. Predana je zaštiti životinja, a njezin rad pokreću empatija, svrha i kontinuirani osobni razvoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maja Šuput i Šime Elez prekinuli
NISU VIŠE SKUPA

Maja Šuput i Šime Elez prekinuli

Maja Šuput izjavila je kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj' te da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu
Sven Pocrnić odnio četvrtu pobjedu u Tvoje lice zvuči poznato! Evo tko su finalisti
ODLIČNO POLUFINALE

Sven Pocrnić odnio četvrtu pobjedu u Tvoje lice zvuči poznato! Evo tko su finalisti

Polufinalna emisija jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je napetost do samog kraja
FOTO Žanamari uskočila u uske kratke hlačice, a bujnu je guzu stavila u prvi plan: 'Bombetina'
FANOVI 'U TRANSU'

FOTO Žanamari uskočila u uske kratke hlačice, a bujnu je guzu stavila u prvi plan: 'Bombetina'

Pjevačica je odjenula kratke hlačice pa otkrila s kojim se problemok nosi - rekla je kako njene noge nisu vidjele sunce osam mjeseci te da se zato baca na sunčanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026