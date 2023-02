ANKETA Rihanna u kombinezonu otkrila veliko iznenađenje: Je li vam se svidio njen nastup?

Rihanna (34) se vratila na pozornicu nakon duge pjevačke pauze. Oduševila je obožavatelje na SuperBowlu, najgledanijem sportskom događaju u Americi. Nastup je trajao oko 15 minuta. Njezin pripijeni kombinezon je posjetiteljima i gledateljima iza malih ekrana otkrio i veliko iznenađenje. Pjevačica s reperom ASAP Rockyjem (34) čeka drugo dijete. Njezin trbuščić mogao se primijetiti u uskoj modnoj kombinaciji, a sretne vijesti potvrdili su njezini predstavnici za The Hollywood Reporter.

Nastup je započela na lebdećoj platformi, a za prigodu je odjenula crveni kombinezon, crvenu jaknu i crvene tenisice. Kosu je imala pokupljenu u visoki rep, ukrašen s dvije duge pletenice.

Dočekana je gromoglasnim aplauzom, koji nije prestao ni tijekom prve pjesme na nastupu, 'B*tch Better Have My Money'. Uz nju su se na pozornici pojavili brojni plesači odjeveni u bijele trenirke i bijele jakne.

