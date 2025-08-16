Otkako ga je javnost upoznala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez nije puno mijenjao svoj izgled. No, sada je obrijao bradu i ostavio samo brkove...
SAVRŠENI ILI NE?
ANKETA Šime Elez promijenio je imidž! Kako mu stoje brkovi?
Šime Elez, Splićanin kojeg su mnogi upoznali kao 'Gospodina Savršenog' u istoimenoj emisiji ove godine, promijenio je svoj izgled! Na Instagramu je objavio niz fotografija među kojima je i ona na kojoj se nalazi bez prepoznatljive brade, no brkove je ostavio!
Na ostalim fotografijama se vidi kako je Šime uživao kraj bazena, a u njemu se i rashladio. Ipak, mnogi pratitelji primijetili su kako na fotografijama nema Maje Šuput, s kojom se Šime često druži ovog ljeta...
Zajedno su viđeni na jahti kraj Brača, a zatim je bio u njenom društvu na Istu, Premudi, u Zadru te na brojnim drugim lokacijama diljem Dalmacije.
