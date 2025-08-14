Maji Šuput i Šimi horoskop predviđa strast, pa dosta drame

Maja Šuput - kraljica fešte, svadbi i svih mikrofon-test-test trenutaka - rođena je 22. kolovoza 1979., taman na prijelazu iz Djevice u Vagu. Znači, u njoj živi kombinacija perfekcionista koji sve mora posložiti i društvenjaka koji mora biti viđen. A kako je sudbina htjela, Merkur, Venera i Mjesec “parkirali” su joj se u Vagi, s Plutonom, pa ne čudi što voli lijepe stvari, ljude koji znaju što pričaju i glamur koji bi mogao zaslijepiti i solarni panel.

A tu je i Mars u Raku - što znači da je emotivnija nego što to pokazuje. Iako će ti s bine baciti fore i pjevati kao da sutra ne postoji, u sebi je ponekad totalna drama queen koja će gledati romantične filmove i plakati uz reklamu za deterdžent.

Foto: PROMO

Sad na scenu stupa Šime Elez - s punim paketom Vage: Sunce, Venera i Merkur, sve uredno složeni u tom znaku. Drugim riječima, horoskop im viče: “Halo, kemija na liniji!”.

Pjevačica ga, naravno, osvaja svojim oružjem: Venerom (izgled i šarm), Merkurom (duhovitost koja obara s nogu) i Mjesecom (emocije koje se ne daju baš svima). Njih dvoje kad sjednu - pričaju satima. O svemu. Od filozofije preko toga tko ima bolju playlistu za kuhanje pa sve do rasprave kako je Šime vidio Maju kad nije u svom "showtime" modu.

Foto: PROMO

Tu ga, iščitava astrologinja, osvoji još više - jer vidi pravu Maju, onu koja ne mora stalno bljeskati pod reflektorima. Šimin Mjesec u Ribama donosi mu ranjivost, emotivnost i mrvicu samozatajnosti - što Maji postaje intrigantno. A spoj njegova Marsa (muževnost i inicijativa) i njezina Jupitera u Lavu (rast, drama, "idemo na sve ili ništa") stvara odnos koji se prati poput omiljene sapunice: puna strasti, avanturizma i, naravno, vrućih trenutaka iza zatvorenih vrata. Ali - uvijek postoji ono "ali".

Oboje imaju jake stavove, pa kad ego zapjeva svoju pjesmu, kreće "dernek": ljutnja, nesporazumi, rivalstvo... Ako Šime pokuša staviti Maju "u ladicu" i ograničiti joj letenje po bini, to neće dobro završiti. Isto tako, njemu bi njezin turbo način života mogao doći "preko glave".

Foto: PROMO

Ipak, zvijezde tumače da postoji i poslovna kompatibilnost - mogli bi jedno drugome pomoći da odrade velike projekte ili ispune skrivene ambicije. No horoskop odnosa kaže: tu su Sunce, Venera i Merkur u Vagi (zabava, privlačnost, smijeh), ali i ozbiljne prepreke. Saturn u Raku i Mjesec u Jarcu drže osjećaje "na laganoj vatri" - povjerenje se gradi sporo, a nekad ga i nema. Netko se može osjećati izdano, netko prešućuje važne stvari, a kad krene interpretacija "tko je što mislio", nastaju scene.

Foto: Čitatelj 24sata

Zvjezdani kalendar kaže: od 12. do 28. kolovoza stižu prva veća iskušenja (čitaj: drama), a listopad i studeni donose “što smo mi zapravo?” razgovore. Ako prežive do ožujka i travnja sljedeće godine, mogli bi otkriti da imaju snagu za dalje - ili shvatiti da je ovo bila samo jedna jako zanimljiva epizoda. Uglavnom - horoskop im daje sve: vatru, kemiju, razgovore do zore, smijeh, ali i dovoljno potencijalnih prepreka da se o njima može pisati još dugo.

Što će pobijediti - ljubav ili ego - saznat ćemo u sljedećim mjesecima. Do tada zvijezde im poručuju: neka komunikacija ne bude “off” i neka drama ostane na bini, a ne u zoni njihove privatnosti.

Foto: PROMO