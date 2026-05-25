ANKETA Sven Pocrnić je odnio četvrtu pobjedu u Tvoje lice zvuči poznato, je li zaslužio?

Polufinalna emisija jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je napetost do samog kraja. Pobjedu je četvrti put u sezoni slavio Sven Pocrnić koji je kao Domenico Modugno preuzeo pozornicu izvedbom svjetski poznatog hita ‘Volare’.

- Onaj osjećaj kad staneš na pozornicu i odradiš taj nastup… imaš osjećaj kao da si se probudio pet minuta kasnije i oko tebe je neka alternativna stvarnost. Dođeš, staneš, otpjevaš, ali kao da si u nekom drugom svijetu i drugoj dimenziji. Toliko je bilo lijepo i dirljivo. Stvarno se nadam da je to publika pred malim ekranima osjetila jer je to na kraju krajeva i smisao ovog showa – prenijeti ljubav, pozitivu, vjeru i zabavu. Malo mi je nestvarno da sam na ovakav način došao do finala, u kojem ću nastojati pokazati ono najbolje od sebe, ali najvažnije je da kroz finale prođemo u vedrom duhu, punom pozitive i da svi zajedno uživamo - iskreno je poručio Sven nakon pobjede, a svoju nagradu donirao je udruzi „Ljubav na djelu“ za djecu oboljelu od kroničnih i malignih bolesti iz Zagreba.

Foto: Luka Dubroja

Nakon njegove izvedbe, žiri nije skrivao oduševljenje i nagradio ga je gromoglasnim pljeskom, a Enis Bešlagić mu je poručio:



- Dragi Svene, zabio si sve golove što si mogao zabiti na utakmici, bolje nisi mogao. Ja sam imao osjećaj da sam u finalu svih finala i festivala održanih ikad, igdje na svijetu.

