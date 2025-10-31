Seve otkrila gdje pjeva za Novu

Točno dva mjeseca dijeli nas do najluđe noći u godini. Gradovi se polako pripremaju za blagdansko ruho, prve lampice proviruju iz izloga, a planovi za doček već se slažu. Dok mnogi još biraju između planina i mora, Severina već zna gdje će dočekati 2026. godinu.

Njezina destinacija su Vodice, točnije hotel Olympia, gdje će svojom energijom, karizmom i hitovima uvesti publiku u Novu godinu.

- Obećavam(o) samo dobar provod, a uz nas će i sve novogodišnje želje biti ispunjene... - objavila je pjevačica u petak na Instagramu.

Na prošlogodišnjem dočeku u Sarajevu, Severina je izašla na pozornicu pola sata prije ponoći i ispunila jednu od najprometnijih gradskih ulica. Više od 55 tisuća ljudi pjevalo je s njom, a u ponoć je, uz pjesmu 'Sarajevo, ljubavi moja', uvela grad u 2025. godinu. Na pozornici joj se pridružio i gradonačelnik Predrag Puharić.

Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/