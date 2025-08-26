Obavijesti

Show

Komentari 6
ŠEST FINALISTA

ANKETA Tko će pobijediti na Farmi i osvojiti 50 tisuća eura?

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko će pobijediti na Farmi i osvojiti 50 tisuća eura?
19
Foto: RTL

'Farma' ulazi u završnicu! Šestero finalista bori se za nagradu od 50 tisuća eura. Mario, Dario, Nikolina, Rebecca, Ivan i Darko su u igri, tko će pobijediti? Odgovorite nam na anketu

'Farma' polako se bliži svom kraju. Od 19 farmera koje je ušlo na najpoznatije TV imanje, pred samu završnicu ostalo ih je samo šest. Prvo mjesto osigurao si je Mario koji je pronašao ulaznicu za finale, a zatim Dario koji je u finale ušao jer je izglasan za vođu obitelji.

Foto: RTL

Nikolina je u areni pobijedila Manuelu u dvoboju i tako osigurala svoje mjesto. U posljednjem duelu Rebecca je pobijedila Doroteju i Anđelu te tako, s Ivanom i Darkom, ušla u finale. 

NOVA UZBUDLJIVA EPIZODA 'FARME' Povratnici dobili prvi zadatak: 'Eto problema, neće se složiti'
Povratnici dobili prvi zadatak: 'Eto problema, neće se složiti'

Uskoro nam slijedi superfinale, u kojem će se boriti troje najboljih farmera, a pobjednik će odnijeti kući nagradu od 50 tisuća eura.

'FARMA' Finalisti otišli u kolibu u šumi, a povratnici ušli u obiteljsku kuću
Finalisti otišli u kolibu u šumi, a povratnici ušli u obiteljsku kuću

Što mislite, tko će osvojiti nagradu? Odgovorite nam na anketu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku
TAISHA DRPIĆ

FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dine Drpića, nedavno je proslavila 18. rođendan. Na društvenim mrežama ima fotografije i sa svojom lijepom majkom, a mnogi joj pišu kako upravo na nju nalikuje!
FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...
PROŠETALA VARAŽDINOM

FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...

Uz atraktivan outfit koji je odabrala za šetnju po Varaždinu u nedjelju, Maja Šuput je iskombinirala i brojne komade nakita. Iako je prije par mjeseci objavila da se rastala, jedan poklon bivšeg supruga i dalje voli nositi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025