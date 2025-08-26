ANKETA Tko će pobijediti na Farmi i osvojiti 50 tisuća eura?

'Farma' polako se bliži svom kraju. Od 19 farmera koje je ušlo na najpoznatije TV imanje, pred samu završnicu ostalo ih je samo šest. Prvo mjesto osigurao si je Mario koji je pronašao ulaznicu za finale, a zatim Dario koji je u finale ušao jer je izglasan za vođu obitelji.

Foto: RTL

Nikolina je u areni pobijedila Manuelu u dvoboju i tako osigurala svoje mjesto. U posljednjem duelu Rebecca je pobijedila Doroteju i Anđelu te tako, s Ivanom i Darkom, ušla u finale.

Uskoro nam slijedi superfinale, u kojem će se boriti troje najboljih farmera, a pobjednik će odnijeti kući nagradu od 50 tisuća eura.

Što mislite, tko će osvojiti nagradu? Odgovorite nam na anketu.