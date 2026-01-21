Obavijesti

Show

Komentari 2
ŠTO VI MISLITE?

ANKETA Tko je u pravu u ratu Beckhamovih - David i Victoria ili Brooklyn i Nicola Peltz?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Tko je u pravu u ratu Beckhamovih - David i Victoria ili Brooklyn i Nicola Peltz?
5
Foto: PA/PIXSELL, Instagram

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, Brooklyn je iznio niz šokantnih optužbi na račun svojih roditelja. U anketi dajte svoje mišljenje o aferi u slavnoj obitelji

Admiral

Najstariji sin obitelji Beckham, Brooklyn Beckham, nakon višemjesečnih medijskih nagađanja i glasina o tihom ratu između njega i supruge te njegovih roditelja, odlučio je u ponedjeljak prekinuti šutnju.

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, iznio je niz šokantnih optužbi na račun svojih roditelja, Davida i Victorije Beckham, jasno poručivši kako ne želi pomirenje i kako je napokon pronašao mir daleko od njih.

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U središtu sukoba, kako tvrdi Brooklyn, nalazi se toksična obiteljska dinamika u kojoj je javni imidž uvijek bio važniji od iskrenih odnosa. U svojoj objavi optužio je roditelje da su desetljećima pažljivo kontrolirali medijski narativ o svojoj obitelji, stvarajući lažnu sliku idile.

'KAO SVAKA MAMA' VIDEO Isplivale snimke Victorije Beckham kako pleše: Ne izgleda onako kako tvrdi sin Brooklyn
VIDEO Isplivale snimke Victorije Beckham kako pleše: Ne izgleda onako kako tvrdi sin Brooklyn

- Performansne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen - napisao je Brooklyn, dodavši kako je "Brend Beckham" uvijek imao prioritet.

Foto: Instagram

Kulminacija napetosti dogodila se oko njegovog raskošnog vjenčanja s glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz u travnju 2022. godine, ceremonije koja je koštala oko četiri milijuna eura. Brooklyn tvrdi da su njegovi roditelji "neprestano pokušavali uništiti" njegovu vezu još i prije samog vjenčanja. Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bila je činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve, poznate modne dizajnerice. Iako je Nicola isprva izjavila kako je željela nositi Victorijinu kreaciju, ali da njezin atelje to nije mogao realizirati, Brooklyn je sada iznio drugačiju verziju priče.

OVO JE NJIHOVA PRIČA Glamur, život pod povećalom i velika obiteljska drama: Ovako su se mijenjali Beckhamovi
Glamur, život pod povećalom i velika obiteljska drama: Ovako su se mijenjali Beckhamovi

- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu - naveo je u izjavi, potvrdivši time višemjesečne glasine o ratu između Nicole i Victorije.

Foto: Instagram

Još veći skandal, tvrdi Brooklyn, dogodio se tijekom same svadbene proslave. Optužio je majku da mu je "otela" prvi ples sa suprugom, trenutak koji su tjednima planirali.

- Pred naših petsto gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, no umjesto nje čekala me moja majka - napisao je.

Foto: Instagram/

- Plesala je vrlo neprimjereno, a ja se nikada u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - naveo je. Prema tadašnjim izvještajima, Nicola je navodno u suzama napustila dvoranu.

Brooklyn je također iznio tešku optužbu da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na vlastito ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću djecu.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attends BALMAIN Spring/Summer 2025 Runway during Paris Fashion Week on September 2024 - Paris, France, 25/09/2024
Foto: Ik Aldama

Optužbi ima još, a ovo su najvažnije u vezi njegove supruge Nicole Peltz. Što mislite - tko je u pravu - obitelj Beckham ili mladi par Brooklyn i Nicola?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje
NICOLA PELTZ

FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz su se upoznali na Coachelli, ali tad su oboje bili u vezama. Sljedeći put vidjeli su se na partiju za Noć vještica, a dva dana kasnije prvi put poljubili. Prijatelji tvrde da se Brooklyn zbog nje brzo preselio u SAD
Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'
VELIKI INTERES

Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'

Severina, Meri Goldašić, Jakov Jozinović i mnoga druga poznata lica bila su u utorak navečer na zagrebačkoj premijeri filma 'Svadba' redatelja Igor Šeregija. Da interes nije slučajan, znalo se i prije same večeri. Film je s 41.263 prodane ulaznice ostvario najveću pretprodaju svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima. Time je nadmašio čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima, primjerice za 'Star Wars', koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026