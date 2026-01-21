ANKETA Tko je u pravu u ratu Beckhamovih - David i Victoria ili Brooklyn i Nicola Peltz?

Najstariji sin obitelji Beckham, Brooklyn Beckham, nakon višemjesečnih medijskih nagađanja i glasina o tihom ratu između njega i supruge te njegovih roditelja, odlučio je u ponedjeljak prekinuti šutnju.

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, iznio je niz šokantnih optužbi na račun svojih roditelja, Davida i Victorije Beckham, jasno poručivši kako ne želi pomirenje i kako je napokon pronašao mir daleko od njih.

U središtu sukoba, kako tvrdi Brooklyn, nalazi se toksična obiteljska dinamika u kojoj je javni imidž uvijek bio važniji od iskrenih odnosa. U svojoj objavi optužio je roditelje da su desetljećima pažljivo kontrolirali medijski narativ o svojoj obitelji, stvarajući lažnu sliku idile.

- Performansne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen - napisao je Brooklyn, dodavši kako je "Brend Beckham" uvijek imao prioritet.

Kulminacija napetosti dogodila se oko njegovog raskošnog vjenčanja s glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz u travnju 2022. godine, ceremonije koja je koštala oko četiri milijuna eura. Brooklyn tvrdi da su njegovi roditelji "neprestano pokušavali uništiti" njegovu vezu još i prije samog vjenčanja. Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bila je činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve, poznate modne dizajnerice. Iako je Nicola isprva izjavila kako je željela nositi Victorijinu kreaciju, ali da njezin atelje to nije mogao realizirati, Brooklyn je sada iznio drugačiju verziju priče.

- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu - naveo je u izjavi, potvrdivši time višemjesečne glasine o ratu između Nicole i Victorije.

Još veći skandal, tvrdi Brooklyn, dogodio se tijekom same svadbene proslave. Optužio je majku da mu je "otela" prvi ples sa suprugom, trenutak koji su tjednima planirali.

- Pred naših petsto gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, no umjesto nje čekala me moja majka - napisao je.

- Plesala je vrlo neprimjereno, a ja se nikada u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - naveo je. Prema tadašnjim izvještajima, Nicola je navodno u suzama napustila dvoranu.

Brooklyn je također iznio tešku optužbu da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na vlastito ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću djecu.

Optužbi ima još, a ovo su najvažnije u vezi njegove supruge Nicole Peltz. Što mislite - tko je u pravu - obitelj Beckham ili mladi par Brooklyn i Nicola?