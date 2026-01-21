VIDEO Isplivale snimke Victorije Beckham kako pleše: Ne izgleda onako kako tvrdi sin Brooklyn

Plesni pokreti Victorije Beckham posljednjih su dana pod povećalom javnosti, otkako je njezin sin Brooklyn Beckham žestoko napao vlastitu obitelj na Instagramu, izazvavši pravu buru reakcija diljem svijeta.

U šokantnom istupu, 26-godišnji Brooklyn optužio je svoju majku, 51-godišnju Victoriju, da je “neprimjereno plesala s njim” na njegovu višemilijunskom vjenčanju s milijarderkom nasljednicom Nicolom Peltz (31). U izjavi koja je mnoge ostavila bez riječi, Brooklyn tvrdi da je njegova majka “otela” njegov prvi ples, koji je trebao biti rezerviran isključivo za njega i suprugu, piše Mirror.

Foto: Instagram

“Pred naših 500 uzvanika Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je prema rasporedu trebao uslijediti moj romantični prvi ples sa suprugom. Umjesto toga, tamo me čekala moja majka. Plesala je sa mnom vrlo neprimjereno pred svima. Nikada u životu nisam se osjećao toliko neugodno i poniženo”, napisao je bijesni Brooklyn.

Victoria i David Beckham zasad se nisu oglasili o ovim neugodnim optužbama, no obožavatelji su u međuvremenu iskopali niz snimki dizajnerice kako pleše na raznim obiteljskim okupljanjima kroz godine. Mnogi inzistiraju da bivša članica Spice Girlsa nije ništa drugo nego – “tipična mama nakon čaše ili dvije vina”.

Na društvenim mrežama kruži montaža snimki na kojima se Victoria opušteno zabavlja na plaži, u noćnom klubu, na obiteljskim zabavama s najmlađim sinom Cruzom, pa čak i s – ironije li – snahom Nicolom. Na svim snimkama izgleda nasmijano, rasterećeno i daleko od skandaloznog ponašanja kakvo joj se pripisuje.

“Jednostavno mi nema smisla da Victoria Beckham pleše neprimjereno. Ta žena izgleda kao svaka druga mama nakon malo previše vina”, napisao je jedan fan, dok je drugi, očito zbunjen cijelom situacijom, dodao: “Netko neka mi objasni što se ovdje događa?! Hoće li se VB oglasiti? Možemo li vidjeti snimku prvog plesa Beckham-Peltz? Hoću li uopće moći spavati?!”

Drugi su stali u Victorijinu obranu: “Njezini mali plesni pokreti su totalni vibe. Brooklyn mora stati! Vjerojatno je bila pripita na vjenčanju i sigurno nije imala lošu namjeru.”

No čini se da se Brooklyn s tim ne slaže. U zapanjujućoj objavi na Instagramu, dodatno je napao roditelje i poručio da se s njima više nikada ne želi pomiriti.