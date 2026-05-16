ANKETA Tko vam je bio najbolji u finalu Eurosonga 2026.?
U zanimljivom i napetom finalu Eurosonga 2026. godine svoje zemlje je predstavilo 25 izvođača: Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka, Bugarska, Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litva, Švedska, Cipar, Italija, Norveška, Rumunjska i Austrija.
- Danska 5 glas/ova
- Njemačka 11 glas/ova
- Izrael 11 glas/ova
- Belgija 5 glas/ova
- Albanija 13 glas/ova
- Grčka 11 glas/ova
- Ukrajina 2 glas/ova
- Australija 30 glas/ova
- Srbija 19 glas/ova
- Malta 4 glas/ova
- Češka 2 glas/ova
- Bugarska 36 glas/ova
- Hrvatska 314 glas/ova
- Ujedinjeno Kraljevstvo 3 glas/ova
- Francuska 24 glas/ova
- Moldavija 9 glas/ova
- Finska 19 glas/ova
- Poljska 15 glas/ova
- Litva 5 glas/ova
- Švedska 9 glas/ova
- Cipar 23 glas/ova
- Italija 50 glas/ova
- Norveška 8 glas/ova
- Rumunjska 14 glas/ova
- Austrija 4 glas/ova
Prva je nastupila Danska, odnosno Søren Torpegaard Lund s pjesmom 'Før vi går hjem'.
Zatim je pozornicu osvojila njemačka predstavnica Sarah Engels 's pjesmom Fire'.
Idući je nastupio Izrael, tj. njegov predstavnik Noam Bettan s pjesmom 'Michelle' .
Četvrtka je nastupila Belgija, odnosno Essyla s pjesmom 'Dancing on the Ice'.
Zatim je na pozornicu stigao Alis, predstavnik Albanije, s pjesmom 'Nân'.
Grčku je predstavio Akylas Mytilinaios s pjesmom 'Ferto'.
Ukrajina je na Eurosong poslala pjevačicu Leléka s pjesmom 'Ridnym'.
Australiju je predstavila Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'.
Deveta je nastupila Srbija, koja je na Eurosong poslala bend Lavina s pjesmom 'Kraj mene'.
Uslijedila je Malta i Aidan Cassar s pjesmom 'Bella'.
Nakon toga na pozornicu je stigao Daniel Žižika s pjesmom 'Crossroads', predstavnik Češke.
Bugarsku je predstavila DARA s pjesmom 'Bangaranga'.
Trinaeste po redu na pozornicu su izašle naše Lelekice, koje su s pjesmom 'Andromeda' predstavile Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu.
Nakon Hrvatske red je došao na Ujedinjeno Kraljevstvo i izvođača Look mum no computer s pjesmom 'Eins, Zwei, Drei'.
Francusku je predstavila Monroe s pjesmom 'Regarde !'.
Zatim je na pozornicu stigao predstavnik Moldavije, Satoshi, s pjesmom 'Viva, Moldova' .
Pod brojem 17. nastupila je Finska, duo Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin'.
Iduća je bila Poljska, koju je predstavila Alicja Szemplińska i pjesma 'Pray'.
Litva je na Eurosong poslala Liona Ceccaha s pjesmom 'Sólo Quiero Más'.
Zatim je Švedsku predstavila Felicia Eriksson s pjesmom 'My System'.
Cipar je predstavila Antigoni Buxton s pjesmom 'Jalla'.
Iduća je, 22. zemlja po redu večeras, bila Italija i Sal Da Vinci s pjesmom 'Per Sempre Si'.
Zatim je došao red na Norvešku i Jonasa Lovva s pjesmom 'Ya Ya Ya'.
Pretposljednja je nastupila Rumunjska i Alexandra Căpitănescu s pjesmom 'Choke Me'.
Posljednja je nastupila Austrija, zemlja domaćim, koju je predstavio COSMO s pjesmom 'Tanzschein'.
