ANKETA Tko vam je bio najbolji u finalu Eurosonga 2026.?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Profimedia, Canva

Gotov je natjecateljski dio Eurosonga 2026., nastupilo je svih 25 zemalja, a u anketi nam recite tko je po vama bio najbolji, tko zaslužuje ponijeti titulu ovogodišnjeg pobjednika

U zanimljivom i napetom finalu Eurosonga 2026. godine svoje zemlje je predstavilo 25 izvođača: Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka, Bugarska, Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litva, Švedska, Cipar, Italija, Norveška, Rumunjska i Austrija.

Tko je po vama bio najbolji, tko zaslužuje pobijediti?

Prva je nastupila Danska, odnosno Søren Torpegaard Lund s pjesmom 'Før vi går hjem'.

Zatim je pozornicu osvojila njemačka predstavnica Sarah Engels 's pjesmom Fire'.

Idući je nastupio Izrael, tj. njegov predstavnik Noam Bettan s pjesmom 'Michelle' .

Četvrtka je nastupila Belgija, odnosno Essyla s pjesmom 'Dancing on the Ice'.

Zatim je na pozornicu stigao  Alis, predstavnik Albanije, s pjesmom 'Nân'.

Grčku je predstavio Akylas Mytilinaios s pjesmom 'Ferto'.

Ukrajina je na Eurosong poslala pjevačicu Leléka s pjesmom 'Ridnym'.

 Australiju je predstavila Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'.

Deveta je nastupila Srbija, koja je na Eurosong poslala bend Lavina s pjesmom 'Kraj mene'.

Uslijedila je Malta i Aidan Cassar s pjesmom 'Bella'.

 Nakon toga na pozornicu je stigao Daniel Žižika s pjesmom 'Crossroads', predstavnik Češke.

Bugarsku je predstavila DARA s pjesmom 'Bangaranga'.

Trinaeste po redu na pozornicu su izašle naše Lelekice, koje su s pjesmom 'Andromeda' predstavile Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu.

Nakon Hrvatske red je došao na Ujedinjeno Kraljevstvo i izvođača Look mum no computer s pjesmom 'Eins, Zwei, Drei'.

Francusku je predstavila Monroe s pjesmom 'Regarde !'.

Zatim je na pozornicu stigao predstavnik Moldavije, Satoshi, s pjesmom 'Viva, Moldova' .

Pod brojem 17. nastupila je Finska, duo Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin'.

Iduća je bila Poljska, koju je predstavila Alicja Szemplińska i pjesma 'Pray'.

Litva je na Eurosong poslala Liona Ceccaha s pjesmom 'Sólo Quiero Más'.

Zatim je Švedsku predstavila Felicia Eriksson s pjesmom 'My System'.

Cipar je predstavila Antigoni Buxton s pjesmom 'Jalla'.

Iduća je, 22. zemlja po redu večeras, bila Italija i Sal Da Vinci s pjesmom 'Per Sempre Si'.

Zatim je došao red na Norvešku i Jonasa Lovva s pjesmom 'Ya Ya Ya'.

Pretposljednja je nastupila Rumunjska i Alexandra Căpitănescu s pjesmom 'Choke Me'.

Posljednja je nastupila Austrija, zemlja domaćim, koju je predstavio COSMO s pjesmom 'Tanzschein'.

Lelekice otkrile što im je do sad bilo najstresnije na Eurosongu: 'Najbolji i najteži trenutak...'

