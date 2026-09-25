Glavnu nagradu zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' odnio je svestrani ugostitelj i otac šestero djece Tomislav
ANKETA Tomislav je pobjednik 'Večere za 5', je li to zaslužio?
Ovotjedno izdanje 'Večere za 5' okupilo je zanimljive kandidate iz Zagreba i okolice. Svatko od pet ovotjednih kuhara imao je svoju viziju kako izgleda savršena večera i svoju ideju kako savršeno izbalansirati okuse i oduševiti goste, a sve s ciljem osvajanja primamljive novčane nagrade od 1000 eura.
Tjedan u Zagrebu i okolici otvorila je Alana koja je osvojila 53 boda, Renato je u utorak zaradio 60 bodova, a Nenad u srijedu još viših 68.
Jučer je svoje goste večerom oduševio Tomislav Pavlović – odlučio se za zeleni rižoto s tikvicama, graškom i bobom, glavno jeo bio je lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki uz ragu od boba sa špekom i sezonsku salatu, a za desert tiramisu u čaši.
Ovaj simpatični 43-godišnji ugostitelj ističe kako je kuhanje oduvijek bila njegova strast. Za sebe kaže da je vedra i otvorena osoba, u slobodno vrijeme obožava trenirati, a već više od dva desetljeća uživa u vožnjama motorom koje mu pružaju osjećaj slobode.
Uz to, Tomislav je ponosni otac šestero djece: „To je nešto najljepše što mogu zamisliti. Ja sam se ostvario u životu kroz njih. Imaš te prekrasne male ljude oko sebe pune ljubavi, znatiželjne glavice koje samo upijaju i trebaju te da ih vodiš... Predivno!“
Gosti su ga nagradili sa 71 bodom te mu je pobjedu mogla „ukrasti“ još samo Zdenka koja je kuhala posljednja.
Zbrojem ocjena, Zdenka je u petak ukupno osvojila 62 boda, a pobjedu tjedna i nagradu od tisuću eura odnosi Tomislav!
„Novčana nagrada završit će, naravno, doma u obitelji, vrlo vjerojatno neko putovanje, ljetovanje. Moje iskustvo u emisiji je stvarno prekrasno, svakome bih predložio“, istaknuo je pobjednik.
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Tomislav je pobjednik 'Večere za 5', je li to zaslužio?
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Nove epizode ‘Večere za 5’ gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.
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