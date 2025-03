ANKETA Večeras je finale Dore, tko je vaš favorit za pobjedu?

Večeras možete pogledati finalnu večer 'Dore' na Prvom programu HRT-a s početkom u 20.15. Svoje mjesto u finalu izborilo je 16 kandidata od kojih će samo jedan imati priliku okušati se na ovogodišnjem Eurosongu. Za razliku od polufinala, u finalu će se glasanje odvijati kombinacijom glasova gledatelja i stručnog žirija u omjeru 50:50.

Gost finalne večeri Dore bit će Baby Lasagna koji je prošle godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu i osvojio drugo mjesto, odmah iza švicarskih predstavnika Neme.

Objavljen je redoslijed nastupa kandidata u finalu:

1. EoT - Bye Bye Bye

2. Natali - Dom si srcu mom

3. IVXN - Monopol

4. Filomena - Strong

5. Fenksta - Extra

6. laurakojapjeva - NPC

7. NIPPLEPEOPLE - ZNAK

8. Ogenj - Daj, Daj

9. Petar Brkljačić - KRAJ

10. Matt Shaft - Welcome to the circus

11. Marko Škugor - Što da Boga molim ja

12. Magazin - AaAaA

13. Marko Bošnjak - Poison Cake

14. Marko Tolja - Through the dark

15. Lelek - The Soul of my Soul

16. Luka Nižetić - Južina