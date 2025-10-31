ANKETA Za koga navijate? Tko će pobijediti u 'Životu na vagi'?

Nakon 14 tjedana napornih treninga i emocionalnih izazova, od početnih 18 kandidata 'Života na vagi', ostalo je njih samo pet: Dominik, Domagoj, Nena, Ante i Marija. Dok Dominik, Domagoj i Nena ima osigurano mjesto u današnjem finalu, Marija i Ante će se boriti za posljednju ulaznicu, a samo jedno od njih pridružit će se finalistima u borbi za glavnu nagradu. Sve će biti poznato večeras od 20:15, kada na RTL počinje emisija uživo.

Dominik je u show ušao s ciljem da pobijedi, što je otvoreno priznao. Ovaj otac petero djece bio je kapetan crvenog tima. Njegova transformacija je impresivna jer je s početnih 169,3 kg stigao do 125,4 kg, izgubivši čak 25,9 posto tjelesne mase.

Domagoj je bio najteži kandidat sezone, ušavši u show s 225 kilograma. Njegov moto je "samo jako ili nikako". Do finalnog tjedna izgubio je čak 52,8 kilograma, što je gubitak od 23,5 posto tjelesne mase.

Nena je cijelu emisiju pokazivala nevjerojatnu mentalnu izdržljivost, a u posljednjem je izazovu osvojila ključnu prednost koja joj je utrostručila postotak na vaganju. U show je ušla sa 103,8 kilograma, a pala je na 80,8 kilograma, što je gubitak od 22,2 posto tjelesne mase.

Ante su kroz show pratile ozljede, pa je bilo trenutaka kada bi izgubio samouvjerenost. "Ja na sebe euro ne bih stavio na kladionici", priznao je, ali je pokazao nevjerojatnu tvrdoglavost i srce, najviše za sina Petra. Na prvom vaganju Ante je imao 164,6 kilograma, a na posljednjem 136, što je gubitak od 17,4 posto tjelesne mase.

Marija, od milja zvana Mare, od prvog je dana bila nesigurna u sebe, a to se tijekom showa potpuno promijenilo. Izgubila je 30,9 kilograma, budući da je u show ušla s 142,5 kg, a na zadnjem je vaganju imala 111,6 kg. Taj gubitak predstavlja 21,7 posto tjelesne mase, i sada se s Antom bori za posljednje mjesto u finalu.