Anne Douglas, supruga pokojnog Kirka Douglasa i pomajka Michaela Douglasa (76), preminula je u četvrtak u Kaliforniji u 103. godini života. Njen život je obilježio brak s proslavljenim glumcem Kirkom, s kojim je provela 65 godina.

Oskarovac Kirk Douglas dvaput se ženio, ali samo za drugu ženu Annu Buydens govorio je da mu je srodna duša. Kirk se 1951. razveo od Diane Dill, s kojom ima sinove Michaela Douglasa (75) i Joela Douglasa (73).

Dvije godine nakon upoznao je Annu dok je Kirk snimao film 'Strast za životom', u kojem je glumio Vincenta van Gogha.

Nije to bila ljubav na prvi pogled. Njihovi zajednički memoari 'Kirk i Anne' opisali su njihovu ljubav. Kirk je prišao Anni i rekao: 'Hoćeš li sa mnom i prijateljima na večeru u jedan chic restoran?'. Anne mu je odgovorila: 'Ne hvala, idem kući ispeći jaja.'

Kirku nije 'sjelo' odbijanje, ali je Annu zaposlio kao svoju publicistkinju.

- Bila je najkompliciranija žena koju sam upoznao. Mislim, bio sam velika filmska zvijezda, pozvao sam je na večeru i odbila me - rekao je svojedobno Kirk.

Ipak, tad su se polako počeli upoznavati, a iz prijateljstva se rodila ljubav. Već u svibnju 1954. par se vjenčao. Brak je trajao sve do Kirkove smrti. U braku su dobili sinove Petera (64) i Erica, koji je preminuo 2004.

Nije Kirk bio savršen suprug. U memoarima je priznao da je u braku bio nevjeran. Anne je varao s kolegicama Ritom Hayworth i Patriciom Neal te s Christinom Crawford, ali njihova ljubav pobijedila je sve. Uz dvije žene i navedene ljubavnice, Kirk je imao još avantura. Prva veza bila mu je s profesoricom engleskog jezika koju je zvao gospođa Livingston. Ona ga je zavela kad je njemu bilo svega 15 godina.

Ljubovao je i s Marlene Dietrich, Lindom Darnel, Evelyn Keyes, Marilyn Maxwell, Gene Tierney i Ann Sothern.

Njihova ljubav bila je 'staromodna'. Nije bilo e-mailova, poziva... Slali su si ljubavna pisma.

- Nismo slali e-mailove. To jednostavno nije to. Iako, za stoti rođendan kupila sam mu iPad. Svaku večer imamo ono što zovemo 'zlatni sat', oko 18:30 do 19:15, uglavnom prije večere. Tada uzmemo piće i razgovaramo o onome što se događalo tijekom dana. I danas ima iPad koji sam mu poklonila i oboje na svom iPadu gledamo CNN ili nešto slično, ali ne razgovaramo - rekla je Anne prošle godine.

Anne Buydens cijenjena je filantropkinja i kolekcionarka umjetnosti, a s novcem je bolje raspolagala od Kirka s čime se Kirk svojedobno i složio. Kada je u 70-ima bio na rubu bankrota, upravo je Anne bila ta koja ih je izvukla pametnim ulaganjima.