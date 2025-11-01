Ante Cash dobio četvrto dijete

Reper Ante Cash i njegova supruga Dina dobili su četvrto dijete, dječaka. Radosnu vijest podijelio je u subotu na društvenim mrežama uz fotografiju bebe i kratku poruku 'Besa svitu', popraćenu stihovima pjesme 'Sine moj' Marka Perkovića Thompsona.

Ubrzo su stigle brojne čestitke i lijepe želje za obitelj koja je još jednom postala bogatija: 'Čestitam od srca', 'Neka ima sretan i blagoslovljen život! Uživajte', 'Čestitke roditeljima, a maleckom dug i sretan život želim'.

Foto: Instagram

Ante i Dina već imaju sina i dvije kćeri, a s obitelji žive u Zadru, gdje vode miran obiteljski život. O očinstvu je reper govorio s toplinom. Priznao je da je oduvijek sanjao o velikoj obitelji, iako ga je život dugo vodio u suprotnom smjeru.

- Samo nisam bio okružen ljudima ni ženama koje su tako razmišljale, ali uvijek sam govorio da ću imati puno dice. Slava Isusu tisuću puta na tome - rekao je ranije.

Uz obiteljske radosti, Cash je javno govorio i o drugoj velikoj promjeni u svom životu - obraćenju.

- Sve što radiš bez Boga, mora završiti loše. Mladost sam izgubio po kafićima. Zanimljivo je - kad sam se obratio, postao sam i uspješan. To mi nije ništa predstavljalo nakon obraćenja. Lijepo je da čime god da se baviš da štima, da donosi novce i da sve funkcionira, ali to ništa ne možeš bez Boga. Kad se obratiš, onda želiš samo mir. Meni je Isus nakon obraćenja dao slobodu od želje za uspjehom. Nemam potrebu da me itko od vas zna ili da itko od vas smatra da sam zanimljiv - ispričao je svojedobno Ante.

Foto: Instagram