Ante je četvrti finalist 'Života na vagi': Ulazi u borbu za glavnu nagradu od 20.000 eura

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: rtl

Do zadnjeg trenutka emisije uživo nije se znalo tko će biti četvrti finalist devete sezone 'Života na vagi', a to je mjesto zasluženo pripalo Anti

Nakon napetog i napornog dvoboja protiv Marije u emisiji uživo, četvrti finalist devete sezone showa 'Život na vagi' je Ante. On se pridružio Dominiku, Domagoju i Neni u velikom finalu i borbi za glavnu nagradu koja iznosi 20.000 eura, a Mariju je pobijedio za 2,1 km razlike.

Antu su kroz show pratile ozljede, pa je bilo trenutaka kada bi izgubio samouvjerenost. "Ja na sebe euro ne bih stavio na kladionici", priznao je, ali je pokazao nevjerojatnu tvrdoglavost i srce, najviše za sina Petra. Na prvom vaganju Ante je imao 164,6 kilograma, a na posljednjem 136, što je gubitak od 17,4 posto tjelesne mase.

Foto: RTL
