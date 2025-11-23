Ante Munitić iz 'Ljubav je na selu' u zagrljaju nove djevojke

Srce dalmatinskog farmera ponovno kuca jače! Ante Munitić, dobro poznato lice gledateljima 'Ljubav je na selu', nakon ljubavnih uspona i padova ponovo je zaljubljen. Iako je tek nedavno stavio točku na dvogodišnju vezu, život mu je priredio iznenađenje. U njegov život stigla je nova ljubav, a farmer je ne skriva ni sekunde.

Ovih dana podijelio je fotografiju na kojoj je u zagrljaju s novom, atraktivnom djevojkom. A da je sve ozbiljno, potvrdio je nedavno i za RTL.hr.

- Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije - otkrio je farmer.

Foto: Facebook

Ante dolazi iz mjesta Donja Banda na Pelješcu. Električar je po struci te ima vinograd i konobu. Iza sebe ima dva braka te je dobio dvoje djece, kćer i sina. U prošlu sezonu 'Ljubav je na selu' prijavio se s jasnim ciljem, da pronađe ženu koja će mu biti podrška u životu.

- Tražim ženu koja mi je blizu po godinama - rekao je tad, ali dodao da mu ne bi smetalo ni da je mlađa, primjerice oko 30 godina.

- Mlađe je uvijek bolje - zaključio je ranije za RTL.

A njegova potraga vrlo je brzo postala jedna od najpraćenijih u sezoni, i to zbog nezaboravnog spoja naslijepo s Milenom iz Dubrovnika. Njezin dolazak ostavio je Antu bez teksta. Nakon što ju je u šali pitao je li avionska karta bila jeftina, Milena mu je samouvjereno odgovorila: 'Ja sam došla autom, u nadi da se zajedno vraćamo na Pelješac'.

No to je bio tek početak. Ubrzo mu je otkrila da je zbog njega dala otkaz u firmi i spakirala život u tri kovčega.

- Sigurna sam da sam ta koju tražiš. Vidi, Ante, primijetila sam da ti treba jedna ljuta Hercegovka - poručila mu je bez zadrške.

Foto: RTL

Iako je ona bila uvjerena da mu se sviđa, Ante je imao sasvim drugačiji dojam.

- Mene je to sve pomalo počelo šokirati. Kako je tekao razgovor, ona je u mojim očima tonula sve dublje - iskreno je rekao farmer.

Milenina avantura tako je završila prije nego što je i započela. Ante je na imanje pozvao druge djevojke, a na romantično putovanje otišao s Klarom Perko. No, ni tu nije bilo ljubavnog raspleta, oboje su zaključili da među njima nema kemije i ostali su u prijateljskim odnosima.

Foto: RTL