SEOSKA ROMANSA

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' o kandidatkinjama: 'Miljana nije došla, a Nina me privukla'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Jedna djevojka uopće se nije pojavila, a druga ga je osvojila već na prvi pogled, no farmer Tomislav opisao je kako je doživio početak svoje ljubavne avanture u popularnom showu.

U novoj sezoni RTL-ova showa Ljubav je na selu farmer Tomislav napokon je dočekao trenutak u kojem upoznaje žene koje su se prijavile zbog njega. Ipak, večer koja je trebala biti puna uzbuđenja donijela mu je i jedno neugodno iznenađenje - jedna od kandidatkinja nije se pojavila, a Tomislav je za RTL.hr priznao da ga je izostanak Miljane prilično pogodio. 

Foto: RTL

- Miljana mi nije došla na farmu i to mi nije bilo drago. Volio bih da mi je to javila. Zasmetalo mi je što mi nije rekla osobno - započeo je Tomislav.

- Na početku mi je bila malo čudna. Nisam je mogao skroz shvatiti. Ja sam jednostavan, ali bilo mi je žao što se nije pojavila - dodao je farmer. 

Međutim, atmosfera se promijenila onog trenutka kada je stigla Nina, gledateljima već poznata kandidatkinja iz Gospodina Savršenog. Njezin dolazak potpuno mu je okrenu raspoloženje.

- Kad je Nina došla, odmah sam vidio da je jako zgodna. Malo sam se odmah počeo motati oko nje, privukla me na prvu. Djelovala mi je dosta dominantno - priznao je Tomislav kroz smijeh.

Usto, otkrio je da ga je i prvi susret s kandidatkinjama prilično uzbudio. 

- Kad su cure došle na farmu, bio sam jako uzbuđen. Baš su mi se tresle ruke - istaknuo je farmer. 

Iako mu je kamera u početku bila dodatni teret, kaže da se brzo priviknuo. 

- Malo sam si čudan kad se vidim na televiziji, ali bio sam u velikoj tremi. Kasnije sam se naviknuo i pred kamerama sam se osjećao puno opuštenije.u je kamera u početku bila dodatni teret, otkrio je da se brzo priviknuo - naglasio je Tomislav. 

No, ono što je zanimljivo, Tomislav je godinama bio vjerni pratitelj showa u kojem sada i sam sudjeluje.

- Pratim svaku epizodu 'Ljubav je na selu'. To se ne propušta, kao utakmica. Nisam propustio nijednu - zaključio je Tomislav. 

Podsjetimo, nove epizode 'Ljubav je na selu' emitiraju se od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a dostupne su i ranije na platformi Voyo.

Foto: RTL

