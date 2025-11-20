Obavijesti

'LJUBAV JE NA SELU'

Dolasci dama se nastavljaju, ali jedan će farmer ostati razočaran

Piše 24sata,
Foto: RTL

Kandidati popularnog showa imat će priliku ugostiti svoje odabranice u svom domu, no neće sve ići baš po planu

Nakon što je prvi dio farmera već otvorio vrata svojih imanja, u novoj epizodi stiže red na ostale da ugoste svoje odabranice, a to su Tomislav, Dejan i Josip Đ.

'Želim da se osjećaju kao kod svoje kuće', poručuje Tomislav dok se priprema za dolazak svojih djevojaka, ne sluteći da ga čeka više iznenađenja nego što je planirao.

Foto: RTL

Dejan je jutro proveo u dotjerivanju, a po svoje dame dolazi traktorom!

Josip Đ. neće moći sakriti nervozu, a svoje će kandidatkinje pokušati osvojiti baranjskim specijalitetima. Njih će, pak, iznenaditi koliko se dobro slažu pa će se pitati postoji li među njima uopće konkurencija.

Foto: RTL

No jedan će se farmer nenadano susresti s velikim problemom - jedna se njegova djevojka neće pojaviti!

'Ne znam postoji li opravdan razlog', pitat će se kad ugleda tko mu nedostaje.

Uz to, dok se farmeri navikavaju na više djevojaka pod istim krovom, dvije nove dame pakiraju svoje kovčege i stižu u show!

Foto: RTL

Hoće li iskre planuti već na kućnom pragu? Tko će se najbrže snaći u novom okruženju, a koga čekaju nove kandidatkinje? 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

