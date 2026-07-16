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Antonia Dora Pleško predstavila novi singl 'Da se zamrači nebo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Antonia Dora Pleško predstavila novi singl 'Da se zamrači nebo'
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Foto: PROMO
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Naša pjevačica ima novi singl koji označava njezin povratak mediteranskom zvuku i otvara novo, autentično poglavlje u njezinoj glazbenoj karijeri

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Antonia Dora Pleško objavila je novi singl Da se zamrači nebo, pjesmu koja označava njezin povratak mediteranskom zvuku i otvara novo, autentično poglavlje u njezinoj glazbenoj karijeri.

"Nakon razdoblja glazbenog istraživanja, eksperimentiranja i traženja novih izraza, osjećam da sam napokon došla tamo gdje sam oduvijek pripadala. Nova pjesma „Da se zamrači nebo” za mene nije samo novi singl, ona je moj povratak mediteranskom zvuku i početak jednog novog, ali zapravo vrlo autentičnog poglavlja", rekla je Antonia. 

POSLUŠAJTE PJESMU: 

Nakon istraživanja različitih glazbenih pravaca, pronašla se upravo u zvuku koji najbolje odražava njezin identitet. Novo poglavlje svoje karijere odlučila je započeti pjesmom koja donosi prepoznatljiv mediteranski ugođaj i iskrenu emociju.

"Ponosna sam Dalmatinka i želim da se to od sada jasno čuje u mojim pjesmama. Koliko god su me različiti glazbeni pravci obogatili i pomogli mi da pronađem sebe kao umjetnicu, danas sa sigurnošću mogu reći da je upravo mediteranski zvuk ono što me najbolje predstavlja. To je glazba koja nosi moj identitet, moje odrastanje i emociju koju želim dijeliti s publikom. Sigurna sam da je to put kojim želim ići i u budućnosti", istaknula je.

Foto: PROMO

Glazbu za pjesmu potpisuje Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok su za aranžman i produkciju zaslužni Leo Škaro.

"Suradnja s autorskim timom je bila potpuno spontana, prirodna i iznimno ugodna, a upravo se ta lakoća i međusobno razumijevanje, vjerujem, osjete u svakoj noti i svakom stihu. Jedva čekam da publika čuje pjesmu i da zajedno zaplovimo u ovom novom – ili možda bolje rečeno, mom pravom, glazbenom smjeru", zaključila je Antonia.

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