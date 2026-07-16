Vela Luka ponovno slavi velikog Olivera Dragojevića! Trag u beskraju donosi četiri koncerta

Vela Luka i ove godine postaje mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika - Olivera Dragojevića. Od 26. do 31. srpnja, u sklopu osmog izdanja Traga u beskraju, koji već godinama okuplja izvođače i publiku iz cijele Hrvatske, pripremljene su četiri posebne koncertne večeri posvećene Oliverovoj glazbi i nasljeđu.

Jedna od najprepoznatljivijih domaćih manifestacija započinje na najposebniji mogući način - 26. srpnja koncertom na moru, na brodu Jadrolinije. Nastupaju Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić u pratnji Ante Gelo Banda, uz intimnu atmosferu plovidbe i glazbe. Utorak, 28. srpnja, rezerviran je za koncert 'Mladi pjevaju Olivera' u 10 sati u Đardinu te promociju knjige 'Oliver - Sve nježne riječi svijeta' autora prof. dr. sc. Zorana Curića u 20 sati u Atriju Centra za kulturu.

Foto: Tom Dubravec

Vrhunac festivala donosi koncert Trag u beskraju, koji će se održati na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci 29. srpnja. Na koncertu nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak, a nakon izravnog televizijskog prijenosa, već tradicionalno na HRT-u, program se nastavlja uz Ante Gelo Band.

Foto: Tom Dubravec

Sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, na pijaci ispred crkve sv. Josipa publiku očekuju još dva posebna koncerta koji će, svaki na svoj način, donijeti vrhunsku glazbu, emociju i nezaboravnu atmosferu.

Prvi u nizu nosi emotivni naziv 'Prijatelji s baluna', a u četvrtak, 30. srpnja u 21:30 sati, na pozornicu stižu Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Omiljeni izvođači i Oliverovi prijatelji publici će prirediti glazbenu noć ispunjenu omiljenim hitovima.

Završnicu ovogodišnjeg programa donosi koncert 'Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra' u petak, 31. srpnja u 21:30 sati. Jedna od najcjenjenijih hrvatskih vokalistica uz pratnju vrhunskih glazbenika izvest će najveće Oliverove hitove u posebnom, intimnijem aranžmanu te publici pružiti večer ispunjenu emocijom i vrhunskom interpretacijom.

Foto: Ante Cizmic

Trag u beskraju nije samo niz koncerata, već događaj koji godinama okuplja tisuće ljubitelja Oliverove glazbe i pjesama, a spektakularne fotografije svake godine obiđu cijelu regiju. Koncertne večeri u Veloj Luci donose priliku za druženje, uživanje u vrhunskim izvedbama i ponovno prisjećanje na bezvremenske melodije velikog Olivera Dragojevića.

Ulaznice za koncerte 'Prijatelji s baluna' i 'Nina Badrić & Ante Gelo acoustic orchestra' dostupne su putem sustava Entrio.hr uz 10% popusta za kupnju Mastercard karticama. Sve informacije i novosti pratite na službenoj Facebook stranici Trag u beskraju.